Fundó un país con 21 años en medio de un bosque, sumó cientos de ciudadanos y hoy desafía a Croacia y Serbia

Daniel Jackson fundó la República Libre de Verdis en un territorio disputado de 0,5 kilómetros cuadrados, atrayendo a más de 400 ciudadanos y miles de solicitudes.

Un joven australiano de 21 años llamado Daniel Jackson ha captado la atención mundial al proclamar la República Libre de Verdis en una franja de tierra entre Croacia y Serbia. Con apenas medio kilómetro cuadrado de extensión, este proyecto de país cuenta ya con bandera, gobierno y pasaportes, desafiando abiertamente la soberanía territorial en los Balcanes.

La zona elegida por Jackson, conocida en los mapas como Pocket-3, es un estrecho bosque a orillas del río Danubio. El fundador sostiene que el área no ha sido reclamada por ningún país desde la guerra de independencia croata, lo que le dio pie para declarar la independencia el 30 de mayo de 2019. Sin embargo, la realidad diplomática es mucho más compleja y hostil para sus intereses.

image El limbo legal de Pocket-3 y la reacción de las autoridades El nacimiento de estas micronaciones suele aprovechar vacíos legales generados por tratados fronterizos antiguos que no coinciden con el curso actual de los ríos. En este caso, el Danubio ha cambiado su cauce, dejando parcelas de tierra en una zona gris administrativa. Aunque Jackson argumenta que esto crea una "tierra de nadie", el derecho internacional moderno no reconoce tales vacíos; la falta de una administración activa por parte de un país no anula su derecho de propiedad soberana, y mucho menos otorga a un particular la potestad de fundar un Estado soberano sin reconocimiento diplomático masivo.

Croacia ha respondido con dureza, calificando la iniciativa como una acción provocativa sin base legal alguna. El Ministerio de Asuntos Exteriores croata asegura ejercer un control efectivo sobre el terreno y ha impuesto a Jackson una prohibición de entrada de por vida al país, considerándolo una amenaza para la seguridad nacional. Un intento de asentamiento permanente en 2023 terminó con detenciones y expulsiones por parte de la policía local.

image El estado legal de Verdis en la actualidad Pese a los obstáculos, Verdis sigue funcionando como una entidad virtual. Los aspirantes a ciudadanos deben abonar 350 euros, presentar un certificado de antecedentes penales limpio y superar una entrevista personal. Actualmente, más de 400 personas poseen la ciudadanía verdisiana y otras 2.800 han enviado solicitudes. El proyecto utiliza el euro como moneda oficial y reconoce el inglés, el croata y el serbio como lenguas de estado.

Desde una perspectiva académica, expertos en derecho internacional de la Universidad de Leipzig sostienen que Verdis carece de los elementos fundamentales para ser un Estado: territorio indiscutido, pueblo estable y poder estatal efectivo reconocido por pares. Jackson, quien actualmente reside en Inglaterra, planea apelar las sanciones croatas ante tribunales internacionales, manteniendo su convicción de liderar lo que él llama un experimento de libertad en el corazón de Europa.