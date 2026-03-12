12 de marzo de 2026 - 10:22

Cambio fiscal: los mayores de 65 años que donen su casa a sus hijos no pagarán este impuesto

España. La Dirección General de Tributos equipara la donación a la venta, permitiendo que el donante se ahorre el impuesto por la revalorización del inmueble en el IRPF.

Así funcionará el cambio fiscal que permitira a los padres donar su casa a sus hijos.&nbsp;

Así funcionará el cambio fiscal que permitira a los padres donar su casa a sus hijos. 

Foto:

Por Cristian Reta

Hacienda ha despejado una de las dudas fiscales más recurrentes para las familias que buscan planificar su patrimonio. Gracias a un reciente cambio fiscal, los contribuyentes mayores de 65 años que decidan donar su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos por la ganancia patrimonial en el IRPF, según confirmó recientemente la Dirección General de Tributos.

Leé además

La generación de los 60 y 70 desarrolló estas 3 habilidades mentales, según la psicología.

Según la psicología, las personas que crecieron en los años 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única

Por Cristian Reta
si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado

Esta decisión se basa en una consulta vinculante que iguala el tratamiento de las donaciones al de las ventas. Hasta ahora, existía una creencia generalizada de que solo la venta de la casa estaba exenta de tributar para los mayores de 65 años. Sin embargo, este nuevo criterio administrativo ofrece seguridad jurídica a quienes prefieren transmitir sus bienes en vida para evitar futuros conflictos sucesorios.

image

Requisitos clave para acceder al beneficio fiscal

El mecanismo detrás de esta exención responde a la protección del patrimonio principal para las personas en edad de jubilación. Cuando una persona transmite un inmueble, se genera técnicamente una alteración en su patrimonio que el fisco suele gravar como una ganancia. Sin embargo, el sistema busca facilitar que los mayores dispongan de su activo principal sin una carga que penalice su ahorro histórico. Por eso, si el titular supera los 65 años, la diferencia de valor entre que compró la casa y el momento en que la entrega no genera deuda tributaria para el donante.

Para que la operación sea exitosa ante el fisco, la propiedad debe haber sido la residencia habitual del contribuyente durante un periodo continuado de al menos tres años. En el caso de que el propietario ya no viva allí, todavía puede acogerse al beneficio si la donación se formaliza dentro de los dos años siguientes a haber abandonado el inmueble. Esta interpretación es fundamental para quienes se mudaron a una residencia o con otros familiares antes de realizar el trámite.

image

Hijos herederos: deberán pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Es importante diferenciar las obligaciones del que da y del que recibe. Si bien el padre o madre queda liberado de pagar el IRPF por el aumento de valor del piso, el hijo que recibe la vivienda sí deberá abonar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El monto de este tributo dependerá exclusivamente de la normativa vigente en la comunidad autónoma donde se encuentre la propiedad, ya que las bonificaciones varían drásticamente según la región.

Esta medida llega en un momento donde las familias buscan proteger sus rentas y facilitar el acceso a la vivienda para las nuevas generaciones. Al eliminar el costo fiscal para el donante, Hacienda quita un freno importante para la transmisión del patrimonio inmobiliario, permitiendo que el pleno dominio o la nuda propiedad pase a los herederos con una planificación mucho más sencilla y previsible.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Cambio de horario de verano: ¿cuántos minutos atrasar o adelantar el reloj?

Cambio de horario de verano: cuándo ocurre el adelanto de la hora los fines de semana

Un ejemplar de la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. En honor de este autor se celebra el Día Mundial del Idioma Español.

No todo cambia

Daniel Jackson, fundador del país Verdis.

Fundó un país con 21 años en medio de un bosque, sumó cientos de ciudadanos y hoy desafía a Croacia y Serbia