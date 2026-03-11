11 de marzo de 2026 - 13:44

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Estos objetos olvidados pueden tener una segunda vida con ideas de reciclaje que combinan hogar, decoración y reutilización creativa.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

En muchas casas ocurre lo mismo: con el paso del tiempo se acumulan vasos sueltos que ya no forman parte de un juego completo. Algunos quedaron de sets antiguos, otros llegaron de regalos o promociones. Aunque parecen inútiles, pueden convertirse en un recurso interesante para el hogar mediante ideas simples de reciclaje y reutilización.

Los vasos de vidrio suelen ser resistentes, fáciles de limpiar y tienen un tamaño ideal para distintos usos. Con un poco de creatividad, esos objetos desparejos pueden transformarse en piezas útiles o decorativas.

1. Velas caseras decorativas

Una de las ideas más populares de reciclaje es convertir los vasos en portavelas. Solo se necesita cera derretida, una mecha y el vaso limpio.

El resultado es una vela casera que puede colocarse en mesas, balcones o estanterías. Incluso se pueden decorar los vasos con cuerda, pintura o pequeñas piedras para integrarlos a la decoración del ambiente.

image

2. Organizadores para pequeños objetos

Otra forma práctica de reutilización es usarlos como contenedores. En escritorios pueden servir para guardar lápices, marcadores o clips.

En el baño también resultan útiles para almacenar cepillos de dientes, brochas de maquillaje o accesorios pequeños. Este tipo de reciclaje permite mantener el orden en el hogar sin gastar dinero en organizadores nuevos.

image

3. Mini macetas para plantas

Los vasos también pueden transformarse en pequeñas macetas para suculentas o plantas aromáticas.

Para hacerlo, basta con colocar una capa de piedras en la base y luego agregar tierra con la planta. Si se trata de plantas que necesitan drenaje, se recomienda usar solo un poco de agua para evitar acumulaciones.

Estas mini macetas aportan un toque natural a la decoración del hogar y permiten aprovechar objetos que estaban guardados sin uso.

image

Antes de reutilizarlos, se recomienda lavarlos bien y revisar que no tengan grietas. Si el vaso está rayado o perdió transparencia, igualmente puede funcionar para usos decorativos.

El reciclaje cotidiano permite reducir residuos y encontrar nuevas funciones para objetos comunes. A veces, esos vasos desparejos que parecían destinados a la basura pueden convertirse en soluciones prácticas dentro del hogar gracias a simples ideas de reutilización.

