Si tenés pelotas de fútbol rotas o viejas en casa, tenés un tesoro: 3 formas prácticas de reutilizarlas

Las pelotas de fútbol suelen terminar olvidadas en patios, garajes o armarios cuando se pinchan o se desgastan con el uso. Sin embargo, lejos de ser un objeto inútil, pueden convertirse en un recurso interesante para el hogar si se aplican algunas ideas de reciclaje .

La videocasetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

Ni jarrón ni maceta: la curiosa idea para reutilizar una tetera antigua que se volvió viral

Este tipo de pelota está fabricada con materiales resistentes y flexibles, lo que permite cortarla o adaptarla para distintos proyectos de reutilización . Con un poco de creatividad, es posible darles una segunda vida sin necesidad de herramientas complejas.

Una de las formas más populares de reciclaje es transformar la pelota en una maceta colgante. Solo hay que realizar un corte en uno de los lados para generar una abertura donde colocar tierra y una planta.

Luego se pueden agregar cuerdas o ganchos para colgarla en balcones o patios. El diseño hexagonal típico del balón aporta un toque llamativo a la decoración exterior.

Otra idea práctica es utilizar media pelota como contenedor para objetos pequeños. Puede colocarse en escritorios, habitaciones infantiles o espacios de juego.

Allí se pueden guardar controles remotos, cables, juguetes o artículos de papelería. Este tipo de reutilización permite mantener el orden en el hogar mientras se aprovecha un objeto que ya no tenía uso.

image

3. Asientos o puff pequeños

Si la pelota aún conserva su forma, también puede utilizarse como base para crear un pequeño puff. Algunas personas la cubren con tela o cuerina para hacer un asiento decorativo para habitaciones infantiles o salas de juego.

Este proyecto combina reciclaje con creatividad y puede convertirse en una pieza original dentro de la decoración del hogar.

image

Antes de reutilizar la pelota, se recomienda limpiarla bien y verificar que el material no tenga bordes filosos si se realizan cortes.

El reciclaje de objetos deportivos es una forma simple de reducir residuos y darles una nueva utilidad. Con un poco de imaginación, una pelota vieja puede transformarse en un elemento funcional dentro del hogar, demostrando que incluso los objetos más gastados todavía pueden tener mucho potencial.