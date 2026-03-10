Si tenés pelotas de fútbol rotas o viejas en casa, tenés un tesoro: 3 formas prácticas de reutilizarlas

Este tipo de pelota está fabricada con materiales resistentes y flexibles, lo que permite cortarla o adaptarla para distintos proyectos de reutilización. Con un poco de creatividad, es posible darles una segunda vida sin necesidad de herramientas complejas.
1. Macetas originales para el jardín
Una de las formas más populares de reciclaje es transformar la pelota en una maceta colgante. Solo hay que realizar un corte en uno de los lados para generar una abertura donde colocar tierra y una planta.
Luego se pueden agregar cuerdas o ganchos para colgarla en balcones o patios. El diseño hexagonal típico del balón aporta un toque llamativo a la decoración exterior.
2. Organizadores para el hogar
Otra idea práctica es utilizar media pelota como contenedor para objetos pequeños. Puede colocarse en escritorios, habitaciones infantiles o espacios de juego.
Allí se pueden guardar controles remotos, cables, juguetes o artículos de papelería. Este tipo de reutilización permite mantener el orden en el hogar mientras se aprovecha un objeto que ya no tenía uso.
3. Asientos o puff pequeños
Si la pelota aún conserva su forma, también puede utilizarse como base para crear un pequeño puff. Algunas personas la cubren con tela o cuerina para hacer un asiento decorativo para habitaciones infantiles o salas de juego.
Este proyecto combina reciclaje con creatividad y puede convertirse en una pieza original dentro de la decoración del hogar.
Antes de reutilizar la pelota, se recomienda limpiarla bien y verificar que el material no tenga bordes filosos si se realizan cortes.
El reciclaje de objetos deportivos es una forma simple de reducir residuos y darles una nueva utilidad. Con un poco de imaginación, una pelota vieja puede transformarse en un elemento funcional dentro del hogar, demostrando que incluso los objetos más gastados todavía pueden tener mucho potencial.