Los lápices viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Los lápices de colores viejos pueden transformarse en objetos decorativos originales. Con creatividad, pueden tener una segunda vida en casa.

Los lápices de colores le dan un toque personal a distintos espacios de casa.

Por Lucas Vasquez

En distintos hogares quedan guardados lápices de colores que ya no se utilizan. Algunos están cortos, otros desgastados o simplemente olvidados en cajones después de años de uso escolar. Por eso, pueden reciclarse de manera decorativa con dos ideas que destacan dentro de casa.

Lejos de ser un simple residuo, estos objetos pueden convertirse en materiales perfectos para proyectos de reciclaje creativo. Con algunas herramientas básicas y pasos simples es posible transformarlos en elementos decorativos originales para el hogar.

Las ideas de reciclaje, reduce residuos y crea ideas únicas.

Cómo se realiza un portarretratos con lápices de colores

Una de las ideas más simples es crear un portarretratos decorativo utilizando lápices usados. El resultado es colorido, original y perfecto para decorar escritorios, habitaciones infantiles o espacios creativos.

Materiales necesarios

  • Lápices de colores usados.
  • Un portarretratos simple de madera o cartón.
  • Pistola de silicona o pegamento fuerte.
  • Tijera o serrucho pequeño (opcional para ajustar tamaños).

Paso a paso

  1. Limpiá los lápices para retirar polvo o restos de pintura. Si algunos son muy largos, cortalos para que tengan tamaños similares.
  2. Aplicá silicona o pegamento sobre el marco del portarretratos.
  3. Colocá los lápices uno al lado del otro cubriendo todo el borde.
  4. Presioná suavemente y dejá secar hasta que queden firmes.

El resultado es un marco lleno de colores que convierte una foto común en un objeto decorativo llamativo. También se pueden combinar lápices de diferentes longitudes para crear un efecto visual más dinámico.

Los lápices pueden cortarse de la misma medida para un portaretrato rectangular.

Cómo decorar una lámpara hecha con lápices reciclados

Otra idea creativa es construir una lámpara de mesa o de techo utilizando los lápices como estructura exterior. La luz que atraviesa los espacios entre ellos genera un efecto cálido y muy original.

Materiales necesarios

  • Lápices de colores usados.
  • Base de lámpara o portalámparas con cable.
  • Pegamento fuerte o pistola de silicona.
  • Piola o hilo resistente (opcional).
  • Pantalla o estructura base de cartón o madera.

Paso a paso

  1. Colocá la base de la lámpara sobre una mesa de trabajo.
  2. Ordená los lápices alrededor de la pantalla o estructura base para visualizar el diseño.
  3. Podés pegarlos uno junto a otro formando un cilindro o atarlos con una piola para crear una estructura circular.
  4. Asegurá cada lápiz con pegamento o ajustando la cuerda para que queden firmes.
  5. Colocá la bombilla y probá la iluminación.

Cuando la luz se enciende, los colores de los lápices crean una atmósfera cálida y artística. Esta lámpara funciona muy bien en escritorios, habitaciones o espacios de estudio.

El calor que expulsa el foco no afecta el material de los lápices.

Los lápices de colores usados no tienen porqué terminar olvidados en un cajón. Con ideas simples como un portarretratos o una lámpara decorativa, pueden transformarse en objetos útiles y originales para el hogar.

