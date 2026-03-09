Las latas de galletas no las tires, tenés un tesoro en casa: tres ideas para reutilizarlas y decorar tu cocina

El uso de pintura a la tiza, técnica decoupage y el ensamblaje con palos de madera permiten crear piezas funcionales que optimizan el espacio en cocinas pequeñas.

Las latas de galletas han dejado de ser el refugio eterno de hilos y agujas. Hoy, la tendencia DIY propone rescatar estos envases metálicos para crear un verdadero tesoro, como organizadores de cocina, lámparas y fruteros de varios niveles. Con materiales simples como madera y yute, es posible transformar un objeto cotidiano en una pieza decorativa de alta gama.

Para empezar, la preparación es clave. Las latas de aluminio son resistentes pero tienen superficies impresas que dificultan la adherencia de los nuevos materiales. Es fundamental limpiarlas y realizar un lijado profundo, tanto interno como externo, usando primero una lija gruesa y luego una fina. Este paso asegura que la pintura o el pegamento no se desprendan con el paso del tiempo, permitiendo una terminación profesional y duradera.

image La técnica del revestimiento con bambú y servilletas Una de las propuestas más innovadoras consiste en crear una estantería vertical para frutas y verduras. Para esto se necesitan al menos tres latas y trozos de madera, que pueden ser palos de escoba reciclados de unos 60 centímetros. Al unir las latas a los soportes laterales con pequeños tornillos, se obtiene un mueble compacto que ayuda a organizar alimentos sin mezclarlos en el mismo recipiente.

Este diseño no es solo estético, sino funcional. El uso de niveles permite separar productos específicos, como los plátanos, que emiten gas etileno y aceleran la maduración de otras frutas si están en contacto directo. Además, el aluminio de las latas ofrece una base sólida y ligera que no se oxida fácilmente, lo que resulta ideal para entornos donde hay humedad o contacto con vegetales frescos que requieren limpieza constante.

Si se busca cambiar completamente la forma cilíndrica original, el uso de manteles individuales de bambú es un gran aliado. Al pegar el mantel por el borde interno de la tapa o el cuerpo de la lata, se extiende la altura del recipiente, creando un objeto alargado útil para guardar rollos de papel o como florero. Esta técnica permite ocultar el origen industrial del envase y le otorga una textura natural que combina con estilos modernos y nórdicos.

image Decoupage: la técnica ideal para el toque final Para el acabado final, la técnica del decoupage permite personalizar los diseños con servilletas decoradas y pegamento diluido. Es vital que el fondo esté pintado de un color similar al del papel para que la integración sea perfecta y el acabado sea impecable. image Para un trabajo profesional, se recomienda tener listos los siguientes materiales: Lijas de diferentes granos para preparar el metal.

Pintura a la tiza o acrílica en tonos neutros.

Manteles individuales de madera o bambú.

Barniz, pegamento de decoupage y cuerda de yute.