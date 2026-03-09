9 de marzo de 2026 - 12:30

La videocasetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

Reciclaje creativo: convertí una videocassetera vieja en estante retro funcional y decorativo para el hogar.

La videocasetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarla
Por Andrés Aguilera

Una videocassetera vieja puede transformarse en un estante decorativo con estética retro sin demasiada intervención. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar tecnología en desuso reduce residuos electrónicos y suma diseño con personalidad. Con herramientas básicas, puede convertirse en un objeto funcional y visualmente atractivo.

Leé además

No tener amigos luego de los 60: la psicología lo explica. 

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos no son necesariamente antisociales

Por Cristian Reta
Makena Simonsen, la joven que realizó la demanda.

Se graduó con promedio 3.87, lee como si fuera a primer grado y realizó una demanda que sacude a la educación

Por Cristian Reta

La idea es clara: aprovechar su carcasa rectangular para crear un estante compacto ideal para objetos pequeños.

Por qué reutilizar una videocassetera tiene sentido hoy

Las videocasseteras combinan metal, plástico y piezas electrónicas duraderas.

Cuando dejan de funcionar, suelen terminar como residuos electrónicos voluminosos.

Según informes internacionales, la basura tecnológica crece cada año.

Reutilizar su estructura evita descartes innecesarios y prolonga su vida útil. Además, aporta un detalle decorativo con fuerte identidad retro.

Materiales necesarios para el reciclaje

  • Una videocassetera vieja.

  • Destornillador.

  • Pinza o alicate.

  • Lija fina.

  • Pintura opcional.

  • Tornillos y tarugos si se fija a pared.

  • Base interna de madera o acrílico (opcional).

Conviene trabajar en una superficie amplia y bien iluminada.

Paso a paso para hacer un estante retro decorativo

La videocasetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarla
  1. Primero, abrí la carcasa retirando los tornillos traseros.
  2. Extraé los componentes internos con cuidado y guardá tornillos aparte.
  3. Limpiá el interior para eliminar polvo acumulado.
  4. Podés lijar suavemente y pintar si querés modernizar el acabado.
  5. Colocá una base interna para apoyar objetos si es necesario.
  6. Luego podés usarla apoyada sobre muebles o fijarla a la pared.

El resultado funciona perfecto para libros chicos, plantas o decoración.

Qué tener en cuenta antes de intervenirla

  • Si el equipo aún funciona, evaluá conservarlo como pieza original.
  • Algunos modelos tienen valor nostálgico o de colección.
  • Las piezas electrónicas retiradas deben ir a un punto de reciclaje.
  • Separar correctamente evita contaminación por componentes sensibles.
  • Reciclar una videocassetera no es solo una manualidad estética.

Es una forma simple de extender la vida útil de un objeto olvidado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes botellas de fernet acumuladas, tenes un tesoro: 3 formas utiles de reutilizarlas

Si tenés botellas de fernet acumuladas, tenés un tesoro: 3 formas útiles de reutilizarlas

Cáscaras de naranja: un verdadero tesoro para limpiar tus ventanas.

Las cáscaras de naranjas no las tires, son un tesoro: Por qué deberías pasarlas por los rieles de tus ventanas

Los lápices de colores le dan un toque personal a distintos espacios de casa.

Los lápices viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

la antena vieja de tv no la tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

La antena vieja de TV no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla