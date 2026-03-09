Si tenés botellas de fernet acumuladas, tenés un tesoro: 3 formas útiles de reutilizarlas

En muchas casas argentinas, las botellas de fernet vacías suelen acumularse después de reuniones o encuentros con amigos. Aunque muchas terminan en el contenedor de vidrio, también pueden convertirse en un recurso útil para el hogar si se aplican algunas ideas de reciclaje y reutilización .

Este tipo de botellas tiene una ventaja: el vidrio es resistente, duradero y suele tener diseños atractivos que funcionan bien como elemento de decoración . Con pocos materiales y algo de creatividad, pueden transformarse en objetos funcionales.

Uno de los usos más populares es convertirlas en lámparas o faroles. Solo hace falta colocar una tira de luces LED dentro de la botella o introducir una pequeña guirnalda luminosa.

El resultado es un objeto de decoración ideal para balcones, patios o estanterías. Además, el vidrio oscuro de muchas botellas de fernet crea un efecto de luz cálido y elegante.

Otra forma práctica de reutilización es transformarlas en recipientes para aceite de oliva, vinagre o aderezos caseros.

Después de lavarlas bien y retirar las etiquetas, se puede colocar un pico vertedor en la boca de la botella. Este simple reciclaje permite reutilizar el vidrio y sumar un elemento funcional a la cocina del hogar.

3. Floreros modernos

Las botellas también funcionan muy bien como floreros minimalistas. Su forma alargada es ideal para flores individuales, ramas secas o plantas decorativas.

Colocadas en mesas o repisas, aportan estilo sin necesidad de gastar en objetos nuevos. Incluso se pueden pintar, envolver con cuerda o decorar con etiquetas para personalizarlas.

image

Antes de reutilizarlas, es importante lavarlas bien con agua caliente y detergente para eliminar restos de bebida. También se pueden retirar las etiquetas con agua tibia y un poco de alcohol.

Aplicar ideas de reciclaje en objetos cotidianos es una forma simple de reducir residuos y sumar soluciones creativas al hogar. Lo que parecía una simple botella vacía puede convertirse en un objeto útil y decorativo con un poco de imaginación.