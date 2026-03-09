Ni jarrón ni maceta: la curiosa idea para reutilizar una tetera antigua que se volvió viral

Las teteras antiguas suelen quedar guardadas en alacenas o vitrinas cuando dejan de usarse en la cocina. Muchas veces tienen valor sentimental o un diseño atractivo que hace difícil tirarlas. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un truco de reciclaje que propone una forma original de darles una segunda vida.

La videocasetera vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

La idea se volvió viral porque no las convierte ni en jarrón ni en maceta, dos de los usos más comunes para este tipo de objetos. En cambio, propone transformarlas en una pequeña lámpara decorativa para el hogar .

El concepto es simple: aprovechar la estructura metálica o de cerámica de la tetera para convertirla en una lámpara de mesa o de estantería.

Para hacerlo, se coloca una pequeña luz LED o una guirnalda luminosa dentro del recipiente. En algunos casos, quienes aplican este truco realizan pequeños orificios decorativos en la superficie para que la luz salga formando patrones en las paredes.

Cuando la lámpara se enciende, el resultado genera un efecto cálido y original que aporta personalidad a la decoración del ambiente.

El éxito de esta idea de reciclaje se debe a que combina estética con reutilización. Muchas teteras antiguas tienen formas y materiales que ya no se fabrican con frecuencia, lo que las convierte en piezas decorativas únicas.

Además, el proyecto no requiere herramientas complejas y puede realizarse en pocos pasos, lo que lo vuelve accesible para quienes disfrutan de los trucos caseros.

Una forma creativa de reutilizar objetos

Antes de comenzar, se recomienda limpiar bien la tetera y asegurarse de que no tenga grietas si se utilizarán luces en su interior. También es importante utilizar iluminación LED, ya que genera menos calor.

image

El reciclaje de objetos cotidianos permite transformar elementos en desuso en piezas funcionales para el hogar. En este caso, una tetera olvidada puede convertirse en un detalle original de decoración que combina creatividad y sustentabilidad.

A veces, basta con mirar los objetos de otra manera para descubrir que aquello que parecía viejo o inútil todavía tiene mucho potencial.