Si tenés latas grandes de duraznos o ananá, tenés un tesoro: 3 formas útiles de reutilizarlas en casa

Un simple envase puede tener una segunda vida con ideas de reciclaje que combinan hogar, reutilización y truco práctico para aprovechar objetos cotidianos.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

Las latas grandes de duraznos o ananá suelen terminar en la basura apenas se vacían. Sin embargo, estos recipientes resistentes pueden convertirse en verdaderos aliados del hogar si se aplican simples ideas de reciclaje. Con un poco de creatividad, es posible darles una segunda vida mediante distintas formas de reutilización que funcionan como un práctico truco doméstico.

Este tipo de latas tienen varias ventajas: son firmes, duraderas y tienen un tamaño ideal para múltiples usos. Solo hace falta lavarlas bien, quitar la etiqueta y asegurarse de que los bordes no queden filosos.

1. Macetas resistentes para plantas

Uno de los usos más populares del reciclaje con latas grandes es convertirlas en macetas. Su tamaño permite plantar hierbas aromáticas, suculentas o incluso pequeñas plantas decorativas.

Para hacerlo, basta con realizar pequeños agujeros en la base para el drenaje. Luego se puede pintar la lata o forrarla con cuerda, tela o papel para integrarla a la decoración del hogar.

image

2. Organizadores para cocina o escritorio

Otra forma de reutilización es transformarlas en contenedores para utensilios. En la cocina sirven para guardar cucharones, espátulas o cubiertos grandes.

También funcionan muy bien en escritorios para lápices, marcadores o herramientas pequeñas. Este truco permite mantener todo ordenado sin gastar dinero en organizadores nuevos.

image

3. Faroles decorativos para exteriores

Las latas grandes también pueden convertirse en faroles decorativos. Con un clavo y un martillo se pueden hacer pequeños agujeros formando figuras o patrones.

Luego se coloca una vela en el interior y la luz que atraviesa los orificios crea un efecto visual muy atractivo. Este tipo de reciclaje es ideal para patios, balcones o reuniones al aire libre.

image
