Si guardás zapatillas viejas o rotas y te cuesta deshacerte de ellas, no las tirés: 4 formas de darles otra vida

Las zapatillas viejas suelen quedar olvidadas en un rincón del placard. Están gastadas, pasadas de moda o apenas rotas, pero cuesta tirarlas. Sin embargo, lejos de ser basura, pueden transformarse en un recurso útil dentro del hogar a través del reciclaje .

Si tenés mapas viejos, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

La sombrilla rota no la tires, tenés un tesoro en casa: dos formas prácticas de reutilizarla

El calzado deportivo está fabricado con materiales resistentes y flexibles, lo que permite reutilizarlos de distintas maneras sin grandes herramientas.

Una de las ideas más populares es convertirlas en macetas. Solo necesitás limpiar bien la zapatilla, hacer pequeños orificios en la suela para el drenaje y colocar tierra con una planta pequeña.

Ubicadas en balcones o patios, aportan un detalle de decoración original y colorido.

Las zapatillas también pueden funcionar como organizadores. En talleres o espacios de guardado, sirven para almacenar pinceles, tijeras o herramientas livianas.

Este tipo de reutilizar objetos ayuda a mantener el orden sin gastar dinero extra.

image

3. Juguetes para mascotas

Si el material aún está firme, pueden convertirse en juguetes caseros para perros, siempre bajo supervisión. Las texturas y cordones suelen resultar atractivos para las mascotas, aunque es importante evitar piezas que puedan desprenderse.

image

4. Elementos de protección

Otra alternativa práctica es usar las suelas como base antideslizante para muebles o como protección para patas de sillas. También pueden emplearse como rodilleras improvisadas para tareas de jardinería.

Reutilizar zapatillas no solo reduce residuos, sino que fomenta hábitos de reciclaje responsables en el hogar. Con creatividad, lo que parecía destinado a la basura puede tener una segunda vida útil.

image

Antes de descartarlas, vale la pena mirar ese par viejo con otros ojos: tal vez esconda una oportunidad para crear, organizar o decorar de manera sustentable.