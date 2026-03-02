2 de marzo de 2026 - 10:39

Si tenés mapas viejos, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Reciclaje creativo: convertí mapas viejos en cuadros decorativos personalizados y reducí residuos de papel en casa.

Por Andrés Aguilera

Los mapas viejos que quedaron guardados en bibliotecas o cajones pueden transformarse en cuadros decorativos con valor emocional. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar papel impreso evita residuos innecesarios y aporta diseño con identidad propia. Con pocos materiales y un paso a paso simple, es posible crear piezas únicas.

La idea concreta es convertir esos mapas en láminas enmarcadas, murales o paneles recortados que destaquen lugares significativos.

Por qué reciclar mapas tiene valor ambiental y simbólico

Los mapas impresos están hechos de papel tratado y tintas duraderas.

Si se descartan, se suman a los residuos sólidos urbanos sin aprovechar su potencial.

Reutilizarlos prolonga la vida del papel antes de enviarlo a reciclaje industrial.

Además, pueden convertirse en objetos con valor sentimental y decorativo.

Un mapa antiguo de una ciudad visitada suma identidad al ambiente.

Materiales necesarios para transformar mapas viejos

No hace falta equipamiento profesional ni técnicas complejas.

Necesitás:

  • Mapas viejos en buen estado.

  • Tijera o cúter.

  • Regla.

  • Lápiz.

  • Marco para cuadro o base rígida.

  • Pegamento libre de ácido.

  • Barniz protector opcional.

Conviene trabajar sobre una superficie limpia y seca.

Paso a paso para hacer un cuadro decorativo

  1. Primero, elegí la zona del mapa que tenga significado especial.
  2. Puede ser una ciudad, un barrio o un punto geográfico concreto.
  3. Marcá el recorte con lápiz y regla para lograr bordes prolijos.
  4. Recortá con cuidado y colocá la lámina dentro del marco elegido.
  5. Si preferís, pegá el mapa sobre una base rígida antes de enmarcar.
  6. Podés aplicar una capa fina de barniz para proteger el papel.

El resultado es un cuadro liviano y personalizado.

