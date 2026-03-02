Las personas con mayor facilidad para aprender idiomas nacen en estos meses, según investigaciones

En Argentina , donde el sistema educativo organiza las cohortes con corte en junio/julio, las personas nacidas en julio suelen ser los mayores del curso.. Esa diferencia de edad relativa puede generar pequeñas ventajas iniciales en lectura y comprensión, habilidades clave para aprender idiomas.

En enfoques de psicología aplicada a la vida cotidiana se analiza cómo estas diferencias tempranas pueden amplificarse con el tiempo.

Con corte en junio/julio, los nacidos en julio, agosto y septiembre son relativamente mayores dentro del mismo grado.

Esa ventaja puede implicar algunos meses extra de maduración al inicio escolar.

Estudios internacionales sobre el efecto de edad relativa muestran que los alumnos mayores dentro del curso suelen obtener mejores resultados iniciales en lectura.

Como el aprendizaje de idiomas depende fuertemente de la comprensión lectora, esa ventaja puede trasladarse a la adquisición lingüística.

Qué dice la evidencia científica sobre lectura y edad relativa

La OCDE, a partir de datos de PISA, señala que el mes de nacimiento se asocia a diferencias de rendimiento escolar dentro del mismo grado.

Investigaciones longitudinales, como las de Crawford y colegas (Institute for Fiscal Studies, Reino Unido), muestran que los nacidos al final del año académico presentan resultados iniciales más bajos, aunque las brechas tienden a reducirse con el tiempo.

Estudios publicados en Frontiers in Psychology también documentan un patrón mes a mes en puntajes de lectura, consistente con la edad relativa.

Estos trabajos no hablan de talento innato, sino de ventajas madurativas tempranas.

Por qué puede influir en la facilidad para aprender idiomas

En la infancia, seis a diez meses de diferencia impactan en atención, memoria de trabajo y autorregulación.

Un mejor inicio en lengua fortalece la autoestima académica, lo que aumenta motivación para aprender nuevos idiomas.

Con el tiempo, esa combinación puede generar más oportunidades: niveles avanzados, intercambios, cursos complementarios.

Este efecto acumulativo es conocido como “bola de nieve educativa”.