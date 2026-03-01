Las personas que no sonríen en las fotos poseen 4 rasgos que los destacan, según la psicología

En la era de las selfies y las redes sociales, sonreír en las fotos parece casi obligatorio. Sin embargo, hay personas que prefieren mantener un gesto serio o neutro, incluso en momentos felices o celebraciones. Por eso, la psicología explica que existen 4 características ocultas en este tipo de personas.

El sitio Psychology Today anticipa que esta elección no siempre responde a la incomodidad o falta de entusiasmo. En diferentes casos, refleja rasgos de personalidad asociados a la autoexigencia, la percepción de la imagen pública y la forma de interactuar con los demás.

Las personas que evitan sonreír suelen mostrar altos niveles de responsabilidad y compromiso.

La expresión neutra puede interpretarse como una manera de proyectar confiabilidad y enfoque, valores que consideran más importantes que la simpatía inmediata.

El resultado es una apariencia más reservada, aunque en realidad responda a un estándar personal muy exigente.

persona que no sonríe Un simple gesto ofrece la diversidad de distintos estilos emocionales. WEB

Profesionalismo y competencia

En algunos ámbitos, una expresión seria se asocia con autoridad y competencia. Por eso, quienes priorizan su imagen profesional pueden elegir conscientemente no sonreír en fotos públicas.

Esta decisión busca transmitir seguridad y capacidad, especialmente en contextos donde la percepción de liderazgo resulta clave. La sonrisa, en cambio, puede interpretarse como informalidad dependiendo de la situación.

En este caso, la fotografía logra ser una herramienta para reforzar la identidad laboral y la credibilidad ante otros.

Baja extroversión o amabilidad

Finalmente, la no sonrisa en este caso puede vincularse con niveles más bajos de extroversión. Las personas introvertidas suelen expresar sus emociones de manera menos visible y prefieren mantener cierta distancia social.

Esto no implica falta de empatía, sino una forma distinta de relacionarse con el entorno. La expresión neutral funciona como un límite que protege su espacio personal.

En algunos casos, puede ocultar una menor necesidad de aprobación externa, lo que reduce la presión por mostrarse constantemente agradables.

persona que no sonríe WEB

No sonreír en una foto no define la personalidad por completo, pero puede ofrecer pistas sobre la manera en que una persona se percibe a sí misma y al mundo, según la psicología.