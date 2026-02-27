27 de febrero de 2026 - 11:04

Las personas con mayor probabilidad de ocupar cargos directivos tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

La evidencia habla de edad relativa: nacer justo después del corte escolar puede dar ventajas acumulativas para llegar a roles directivos.

businesswoman-sharing-her-ideas
Por Andrés Aguilera

En estudios sobre edad relativa, quienes nacen apenas después del corte de ingreso escolar suelen ser “los mayores” del aula y reciben ventajas tempranas. Esa cadena puede influir, con los años, en la probabilidad de ocupar cargos directivos. En psicología y conducta en la vida diaria se analiza cómo pequeños efectos de contexto terminan amplificándose en educación y trabajo.

Qué meses se asocian más con cargos directivos según investigaciones

Acá lo clave es el corte escolar, no el mes “en sí”. Por eso, los meses “favorecidos” cambian según país/provincia.

  • En un estudio con CEOs de grandes empresas en EE. UU., se observó que junio y julio estaban subrepresentados entre los CEOs (lo que sugiere desventaja para quienes nacen cerca de ciertos cortes).

  • En finanzas, investigaciones con gestores de fondos encuentran que los relativamente mayores (nacidos justo después del corte) tienden a obtener mejores resultados y atribuyen parte del efecto a diferencias de confianza/experiencia acumulada.

high-five--514736838-5ad4137a1f4

Cómo se traduce esto a Argentina (sin inventar un corte único):

  • Si en una jurisdicción el corte práctico deja a junio como “los más chicos” y julio como “los más grandes” del grupo, los nacidos en julio/agosto serían los relativamente mayores.

  • Si el agrupamiento es por año calendario, los relativamente mayores suelen ser enero/febrero.

No es una regla universal: depende de la normativa y de cómo se arma realmente cada cohorte escolar.

Por qué el mes de nacimiento puede terminar influyendo en liderazgo

La explicación más aceptada se llama efecto de edad relativa: dentro del mismo curso/categoría, unos meses extra a los 5–8 años pueden implicar más madurez, mejor desempeño inicial y más refuerzos positivos.

A partir de ahí, suele aparecer una “bola de nieve”:

  • Mejor rendimiento temprano → más expectativas y oportunidades (docentes, deportes, actividades).

  • Más oportunidades → más práctica y credenciales (roles de liderazgo escolar, equipos, becas).

  • Más credenciales → mejor posicionamiento en etapas competitivas (universidad, primeros trabajos).

En el mundo corporativo, esa ventaja acumulada se ve en investigaciones que conectan mes de nacimiento/edad relativa con éxito gerencial o en posiciones de alta responsabilidad (por ejemplo, distribución de nacimientos entre CEOs).

guide-inseec-hero-Quels-metiers

Qué tener en cuenta para no caer en conclusiones falsas

Esto no significa que “si naciste en X mes vas a ser director”. Son tendencias estadísticas, con efectos chicos y muy atravesados por contexto.

Lo más importante, según la evidencia, es:

  • El sistema (corte escolar, repitencia, apoyos) importa más que el mes.

  • Con políticas de compensación (apoyos, evaluaciones por progreso, flexibilidad de ingreso), la brecha inicial se puede reducir.

  • El liderazgo real en adultez depende mucho más de oportunidades, educación, redes, experiencia y habilidades socioemocionales que de una fecha de nacimiento.

