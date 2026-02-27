Las personas con mayor probabilidad de ocupar cargos directivos tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

La evidencia habla de edad relativa: nacer justo después del corte escolar puede dar ventajas acumulativas para llegar a roles directivos.

En estudios sobre edad relativa, quienes nacen apenas después del corte de ingreso escolar suelen ser “los mayores” del aula y reciben ventajas tempranas. Esa cadena puede influir, con los años, en la probabilidad de ocupar cargos directivos. En psicología y conducta en la vida diaria se analiza cómo pequeños efectos de contexto terminan amplificándose en educación y trabajo.

Qué meses se asocian más con cargos directivos según investigaciones Acá lo clave es el corte escolar, no el mes “en sí”. Por eso, los meses “favorecidos” cambian según país/provincia.

En un estudio con CEOs de grandes empresas en EE. UU., se observó que junio y julio estaban subrepresentados entre los CEOs (lo que sugiere desventaja para quienes nacen cerca de ciertos cortes).

En finanzas, investigaciones con gestores de fondos encuentran que los relativamente mayores (nacidos justo después del corte) tienden a obtener mejores resultados y atribuyen parte del efecto a diferencias de confianza/experiencia acumulada. high-five--514736838-5ad4137a1f4 Cómo se traduce esto a Argentina (sin inventar un corte único):

Si en una jurisdicción el corte práctico deja a junio como “los más chicos” y julio como “los más grandes” del grupo, los nacidos en julio/agosto serían los relativamente mayores.

Si el agrupamiento es por año calendario, los relativamente mayores suelen ser enero/febrero. No es una regla universal: depende de la normativa y de cómo se arma realmente cada cohorte escolar.

Por qué el mes de nacimiento puede terminar influyendo en liderazgo La explicación más aceptada se llama efecto de edad relativa: dentro del mismo curso/categoría, unos meses extra a los 5–8 años pueden implicar más madurez, mejor desempeño inicial y más refuerzos positivos.

A partir de ahí, suele aparecer una “bola de nieve”: Mejor rendimiento temprano → más expectativas y oportunidades (docentes, deportes, actividades).

Más oportunidades → más práctica y credenciales (roles de liderazgo escolar, equipos, becas).

Más credenciales → mejor posicionamiento en etapas competitivas (universidad, primeros trabajos). En el mundo corporativo, esa ventaja acumulada se ve en investigaciones que conectan mes de nacimiento/edad relativa con éxito gerencial o en posiciones de alta responsabilidad (por ejemplo, distribución de nacimientos entre CEOs). guide-inseec-hero-Quels-metiers Qué tener en cuenta para no caer en conclusiones falsas Esto no significa que “si naciste en X mes vas a ser director”. Son tendencias estadísticas, con efectos chicos y muy atravesados por contexto. Lo más importante, según la evidencia, es: El sistema (corte escolar, repitencia, apoyos) importa más que el mes.

Con políticas de compensación (apoyos, evaluaciones por progreso, flexibilidad de ingreso), la brecha inicial se puede reducir.

El liderazgo real en adultez depende mucho más de oportunidades, educación, redes, experiencia y habilidades socioemocionales que de una fecha de nacimiento.