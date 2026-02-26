Las personas con mayor estabilidad emocional tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Investigaciones en psicología de la personalidad y epidemiología han observado pequeñas asociaciones entre mes de nacimiento y rasgos emocionales. En países del hemisferio sur, incluyendo Argentina, algunos trabajos sugieren que quienes nacen en otoño presentan levemente mayor estabilidad emocional promedio.

Estudios realizados en Europa y Oceanía detectaron variaciones estacionales en rasgos de personalidad .

En el hemisferio sur, abril y mayo —otoño— aparecen asociados a niveles ligeramente más altos de estabilidad emocional .

En contraste, algunos trabajos encontraron mayor reactividad emocional en nacidos en primavera.

Las diferencias son estadísticas y pequeñas, no determinantes individuales.

Por qué podría influir la estacionalidad

Especialistas señalan que factores como luz solar, temperatura y ritmo circadiano durante el embarazo pueden influir en el desarrollo neurológico.

La exposición prenatal a variaciones de vitamina D o cambios hormonales estacionales es una de las hipótesis exploradas.

También se estudia el impacto de infecciones estacionales en los primeros meses de vida.

Sin embargo, la evidencia no es concluyente y varía según región y metodología.

Qué dicen los expertos sobre la personalidad

La estabilidad emocional forma parte del modelo de los Cinco Grandes rasgos. Este rasgo se asocia con menor tendencia a ansiedad, irritabilidad y cambios de ánimo intensos.

La personalidad resulta de la interacción entre genética, entorno y experiencias de vida.

El mes de nacimiento sería, en todo caso, un factor muy secundario.

Qué tener en cuenta en Argentina

En Argentina, las condiciones socioeconómicas y familiares tienen mayor peso que la fecha de nacimiento.

Acceso a salud mental, educación y redes de apoyo influyen mucho más en la regulación emocional.

Las diferencias estacionales observadas en estudios internacionales no predicen comportamientos individuales.

El desarrollo emocional depende principalmente de experiencias, vínculos y hábitos.