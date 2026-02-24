Investigaciones en psicología del deporte muestran que, en sistemas con categorías organizadas por año calendario, las personas nacidas en los primeros meses posteriores al corte anual suelen presentar mayor representación en niveles competitivos juveniles. En análisis de psicología del deporte aplicada al desarrollo y rendimiento se explica cómo la edad relativa impacta en fuerza, coordinación y oportunidades de selección.

En Argentina, muchas federaciones organizan categorías por año de nacimiento .

Eso significa que quienes nacen en enero, febrero y marzo suelen ser los mayores dentro de su categoría.

Diversos estudios sobre el efecto de edad relativa muestran sobrerrepresentación de esos meses en selecciones juveniles.

La diferencia es más visible en deportes físicos como fútbol, rugby o básquet.

Las personas con mayor desempeño deportivo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones (3)

Por qué influye la edad relativa en el deporte

En la adolescencia temprana, unos meses implican diferencias en maduración biológica y desarrollo muscular.

Los deportistas mayores dentro del mismo grupo pueden ser más altos o fuertes inicialmente.

Esa ventaja física aumenta la probabilidad de ser elegidos en equipos competitivos.

La selección temprana refuerza la confianza deportiva y multiplica oportunidades de entrenamiento.

Qué pasa con los nacidos hacia fin de año

Los nacidos en octubre, noviembre y diciembre suelen ser los más jóvenes de la categoría.

Eso no implica menor talento, sino menor desarrollo madurativo en etapas clave.

Algunos abandonan antes por menor protagonismo o menos minutos de juego.

Con el tiempo, esas diferencias físicas tienden a equilibrarse.

Qué dicen los especialistas y qué no

Investigaciones en psicología del deporte advierten que no existen “meses más talentosos”.

La ventaja observada es estadística y se relaciona con el sistema de organización.

Factores como disciplina, entrenamiento, apoyo familiar y oportunidades influyen mucho más en el rendimiento final.

El mes de nacimiento puede ofrecer una ventaja inicial en categorías juveniles, pero no determina el éxito deportivo adulto.