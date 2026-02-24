Según la neurociencia, las personas que rezan antes de dormir activan su cerebro y mejoran el descanso un 87%

L a neurociencia está validando prácticas milenarias mediante el estudio de la actividad cerebral durante la oración y la meditación . Investigadores han identificado que repetir secuencias simbólicas antes de dormir no solo induce calma, sino que altera físicamente la respuesta del sistema nervioso , mejorando la calidad del descanso en un 87% de los casos.

La neurobiología contemporánea ha logrado mapear qué ocurre exactamente en la cabeza de quien reza. El doctor Andrew Newberg, pionero en neuroteología , utilizó tomografías SPECT para observar el flujo sanguíneo cerebral en personas durante estados de oración profunda. Los resultados muestran una disminución drástica de la actividad en los lóbulos parietales superiores.

Esta región del cerebro es la encargada de procesar la orientación espacial y establecer los límites entre el "yo" y el mundo exterior. Al reducirse su actividad, el individuo experimenta una disolución de las fronteras corporales, lo que explica las sensaciones de unidad, trascendencia o conexión con algo más grande que reportan los practicantes. Este proceso no es una mera sugestión , sino un mecanismo fisiológico derivado del bloqueo de estímulos sensoriales hacia el área de orientación.

Una de las revelaciones más relevantes del material científico disponible es que los beneficios de estos rituales no dependen necesariamente de la fe del individuo. La doctora Francesca Gino , de la Escuela de Negocios de Harvard , sostiene que la ejecución consciente de una secuencia de pasos genera beneficios neurológicos de forma independiente a las creencias personales.

A diferencia de un hábito funcional, como lavarse los dientes, el ritual posee tres elementos clave: intencionalidad consciente, repetición invariable y un significado trascendental. Este diseño estructural actúa como una herramienta neurológica para regular el sistema nervioso. Los movimientos repetitivos y la concentración activan el sistema nervioso parasimpático, responsable de la respuesta de descanso y recuperación, lo que reduce la ansiedad en un promedio del 42%.

La importancia del "apego seguro" en la salud mental

No todas las formas de rezar producen el mismo efecto. La psicología del comportamiento destaca que la relación percibida con lo divino determina si el hábito es reparador o angustiante. Aquellos que desarrollan un "apego seguro", viendo en la oración a una fuente de amor y protección, muestran niveles más altos de bienestar.

Quienes sienten un apego evitativo o inseguro pueden percibir el rezo como un intento fallido de conexión, lo que incrementa los síntomas de ansiedad y rechazo.

Impacto en la recuperación física y la presión arterial

El beneficio de la oración nocturna trasciende lo psicológico y se manifiesta en indicadores físicos medibles. El doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, ha documentado cómo la concentración profunda activa el sistema límbico, que a su vez regula funciones automáticas como el ritmo cardíaco y la presión arterial. En contextos hospitalarios, se ha cuantificado que a los pacientes por quienes se rezaba les iba un 11% mejor en su proceso de curación que a aquellos que no recibían este apoyo.

Este efecto se debe a la desactivación de la respuesta de "lucha o huida". Al sentarse a rezar o meditar de forma intencional, se vuelve a poner en funcionamiento la corteza prefrontal, el área del cerebro que comanda las decisiones inteligentes y conscientes, alejándonos del modo de supervivencia basado en el miedo.