19 de febrero de 2026 - 14:45

Las personas con mayor esperanza de vida tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Algunos estudios analizaron si el mes de nacimiento se asocia con esperanza de vida. Qué meses aparecen con mejores indicadores y por qué.


Por Andrés Aguilera

Diversas investigaciones demográficas detectaron que las personas que nacen en septiembre, octubre y noviembre presentan, en promedio, una leve mayor esperanza de vida en comparación con otros meses. El fenómeno se relaciona con factores ambientales y educativos. En análisis recientes de psicología del desarrollo y salud se explica cómo influyen la nutrición temprana, la exposición solar y el contexto socioeconómico.

Por Andrés Aguilera
Qué meses muestran mayor esperanza de vida según los estudios

Estudios longitudinales realizados en Estados Unidos y Europa observaron pequeñas diferencias estadísticas en longevidad según el mes de nacimiento.

En varios trabajos publicados en revistas de epidemiología, septiembre, octubre y noviembre aparecen asociados a una esperanza de vida ligeramente superior.

No se trata de determinismo biológico ni de una diferencia drástica, sino de tendencias poblacionales.

Los investigadores aclaran que el efecto es moderado y depende del país y del sistema sanitario.



Por qué podría influir el mes de nacimiento

Los especialistas mencionan varios factores posibles:

  • Exposición a vitamina D durante el embarazo.

  • Estacionalidad de infecciones en los primeros meses de vida.

  • Momento de inicio escolar y edad relativa.

  • Condiciones climáticas al nacer.

Según epidemiólogos, el entorno prenatal y neonatal puede impactar en el desarrollo inmunológico.

También influye el contexto socioeconómico y la calidad del sistema de salud en cada región.

Qué dice la ciencia sobre el peso real de este factor

Expertos en salud pública advierten que el mes de nacimiento es solo una variable más.

La esperanza de vida depende mucho más de hábitos, acceso a salud, alimentación y nivel educativo.

Factores como tabaquismo, actividad física y control médico regular tienen un impacto significativamente mayor.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que las conductas a lo largo de la vida explican gran parte de la longevidad.



Qué tener en cuenta antes de sacar conclusiones

No existen “meses mágicos” que garanticen vivir más años.

Las diferencias observadas son estadísticas y no predicen casos individuales.

En Argentina, donde influyen desigualdades territoriales y económicas, el entorno pesa más que la fecha de nacimiento.

El dato puede resultar curioso, pero no reemplaza decisiones cotidianas vinculadas a prevención y bienestar.

