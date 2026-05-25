La psicología explica por qué las personas más amables suelen sentirse solas: "Nadie las llama para preguntar cómo están"

Hay personas que siempre están disponibles. Son las primeras en responder un mensaje, las que escuchan durante horas, las que aparecen cuando alguien atraviesa una separación, una crisis económica o una pérdida familiar. Sin embargo, detrás de esa imagen de fortaleza y amabilidad, muchas veces existe una sensación persistente de soledad que la psicología viene estudiando desde hace años.

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Según distintos enfoques psicológicos, las personas extremadamente empáticas y funcionales suelen desarrollar vínculos donde cumplen el rol de sostén emocional constante , pero rara vez encuentran espacios donde ellas mismas puedan sentirse cuidadas.

El problema no es la falta de gente alrededor. De hecho, suelen tener amistades, grupos, conversaciones activas y personas que aseguran quererlas profundamente. Lo que aparece es otra clase de vacío: no tener a alguien que detecte su silencio , pregunte cómo están o se preocupe genuinamente por ellas sin que deban pedir ayuda.

Para muchos especialistas, este comportamiento no surge de la nada. Existe un concepto conocido como parentalización , una dinámica familiar en la que un niño asume responsabilidades emocionales propias de un adulto mucho antes de estar preparado.

Este término acuñado por el psiquiatra Ivan Boszormenyi-Nagy explica que esto suele ocurrir en hogares donde uno de los padres necesita apoyo constante o donde uno de los hijos es señalado implícitamente como “el fuerte”, “el responsable” o “el que no puede quebrarse”.

Ese niño aprende rápidamente que ser útil, resolver problemas y contener a otros es la forma más segura de recibir afecto y pertenecer al entorno familiar. Con el tiempo, esa lógica se traslada a la adultez. Así aparecen figuras que siempre escuchan, aconsejan y acompañan, pero que casi nunca muestran vulnerabilidad. No porque no la tengan, sino porque aprendieron que ocupar el lugar de quien necesita ayuda puede incomodar o alterar la dinámica de los vínculos.

image Qué significa ser “la persona fuerte” según la psicología y por qué genera soledad iStock

Tener muchos contactos no significa tener intimidad emocional

Las investigaciones del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos muestran una diferencia importante entre tener vida social y contar con vínculos profundos. Muchas personas poseen contactos frecuentes, chats grupales o amistades activas, pero no sienten que tengan un verdadero confidente.

Ese fenómeno se relaciona con una sensación de desconexión emocional que suele pasar desapercibida. Desde afuera, parecen rodeados de gente. Desde adentro, sienten que nadie realmente los conoce.

La asimetría aparece porque la cercanía emocional muchas veces ocurre en una sola dirección: los demás sienten confianza plena hacia ellos porque compartieron sus problemas, pero esas personas jamás hicieron lo mismo a la inversa. Con los años, el vínculo se acostumbra a funcionar así. Uno habla. El otro escucha.

image Psicólogos explican el desgaste emocional de quienes siempre ayudan a todos iStock

¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda?

Desde la psicología, pedir ayuda implica reconocer vulnerabilidad, algo que para estas personas puede resultar profundamente incómodo. Muchas crecieron creyendo que sus emociones debían quedar en segundo plano o que expresar necesidades podía transformarse en una carga para otros.

Por eso, incluso en momentos difíciles, suelen minimizar lo que sienten, postergar conversaciones importantes o convencerse de que “ya se les va a pasar”. La consecuencia es un agotamiento emocional silencioso que puede derivar en ansiedad, tristeza persistente, sensación de vacío o aislamiento afectivo, aun cuando continúan funcionando normalmente en su trabajo, amistades y relaciones.