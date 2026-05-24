Según la psicología, las personas más felices después de los 60 tienen este hábito en común

Muchos jubilados mayores de 60 años no experimentan felicidad por el simple hecho de poseer más tiempo libre, sino que enfrentan una crisis de identidad, según estudios de en psicología . La salida definitiva del empleo conlleva la pérdida de la estructura diaria y del sentido de utilidad que organizaba sus vidas durante décadas.

La transición al retiro se proyecta socialmente como una promesa de libertad y reducción del estrés. Sin embargo, la psicología del envejecimiento revela que este cambio no siempre deriva en un aumento automático del bienestar personal . Para una parte considerable de la población, abandonar el puesto de trabajo significa quedar fuera de un marco cotidiano que servía como columna vertebral de sus días.

Un estudio publicado en The Journals of Gerontology indica que el efecto de la jubilación sobre el sentido de propósito varía sustancialmente según la trayectoria laboral previa. Para quienes abandonan empleos agotadores o emocionalmente tóxicos, el retiro se vive como un alivio necesario. No obstante, cuando la carrera profesional era la fuente principal de identidad, la nueva agenda abierta se percibe como un vaciamiento.

La evidencia científica sobre el envejecimiento saludable subraya que disponer de horas libres no es suficiente si no se encuentra un significado para llenarlas. Una revisión sistemática sobre el propósito vital en adultos mayores asocia el hecho de tener metas claras y una dirección definida con una mejor salud física y mental. La falta de un motivo para levantarse cada mañana puede transformar la libertad en una pérdida de función.

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La American Psychological Association advierte que mantenerse activo en formas significativas favorece directamente la salud cognitiva y emocional. El propósito no requiere necesariamente del mercado laboral, pero sí demanda un reemplazo efectivo mediante proyectos personales, vínculos sociales, voluntariado o el aprendizaje continuo. La participación comunitaria y el cuidado de otros surgen como alternativas para mantener la conexión con el mundo.

Expertos en la materia señalan que el bienestar después del retiro depende más de la capacidad de reorganizar el sentido de la vida que de la cantidad de tiempo disponible. Sentirse útil sigue siendo una necesidad profunda que no desaparece al terminar la etapa productiva tradicional. Cuando el trabajo deja de ser el centro de la organización temporal, el individuo enfrenta el desafío de evitar que el retiro se convierta en una desconexión total del entorno social. El éxito de esta etapa se define por la habilidad para transformar la utilidad laboral en otras formas de presencia activa.