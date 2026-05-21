21 de mayo de 2026 - 14:50

Según la psicología, las personas con alta autoestima aprendieron estas 2 lecciones de vida en su infancia

Investigaciones de largo plazo como el estudio de Dunedin revelan que el sentimiento de ser acompañado en el silencio influye más que los grandes premios o elogios.

Las personas con gran autoestima aprendieron estas dos lecciones durante la infancia, según la psicología.&nbsp;

Las personas con gran autoestima aprendieron estas dos lecciones durante la infancia, según la psicología. 

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Por Sofía Serelli

La psicología del desarrollo sostiene que los recuerdos infantiles más influyentes no son las vacaciones ni las fiestas familiares, sino experiencias mucho más simples. Sentirse visto sin necesidad de destacarse y aprender que un vínculo puede repararse tras un conflicto son los pilares que moldean la estabilidad emocional en la adultez.

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El hallazgo de Phil Silva y la presencia silenciosa

Phil Silva, que era maestro y psicólogo, arrancó este trabajo evaluando a chicos de tres años junto a un equipo de médicos. Con las décadas, descubrieron que lo que realmente queda grabado no son los elogios desmedidos ni los premios, sino la sensación de haber sido acompañado emocionalmente en momentos totalmente comunes y corrientes.

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Un ejemplo claro es el de un chico que dibuja mientras uno de sus padres lee cerca, sin que nadie lo corrija ni le pida nada extraordinario. Esa presencia emocional transmite que no hace falta ser un fenómeno para merecer afecto, lo que termina sedimentando una autoestima mucho más firme y menos dependiente de los aplausos de los demás.

La reparación del vínculo después de la pelea

El otro recuerdo clave aparece justo después de un choque, ya sea por una mentira o un enojo familiar. Lo que importa no es la discusión en sí, sino cómo se vuelve a armar la relación; gestos como entrar a la pieza tras un grito o traer un vaso de agua enseñan que las diferencias no rompen el vínculo para siempre.

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Los especialistas advierten que cuando faltan estas vivencias, el adulto crece con una inseguridad constante en sus relaciones. Se vuelven personas que temen que cualquier error provoque un rechazo definitivo o un abandono, simplemente porque de chicos no aprendieron que los afectos importantes tienen la capacidad de sanar.

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