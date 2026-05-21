21 de mayo de 2026 - 13:00

Los psicólogos coinciden: las personas que llegan temprano a todos lados suelen compartir este rasgo mental

La psicología, los hábitos, la ansiedad y la organización explican por qué algunas personas siempre llegan antes.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Las personas con gran autoestima aprendieron estas dos lecciones durante la infancia, según la psicología. 

Según la psicología, las personas con alta autoestima aprendieron estas 2 lecciones de vida en su infancia
los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas inteligentes

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas inteligentes

Llegar diez o quince minutos antes no siempre responde únicamente a educación o responsabilidad. Para muchas personas, anticiparse funciona como una forma de reducir tensión mental y evitar situaciones inesperadas.

image

La organización se transforma así en una herramienta emocional. Saber que habrá tiempo de sobra disminuye el estrés asociado a la posibilidad de llegar tarde o perder el control de una situación.

Además, estos hábitos suelen desarrollarse desde edades tempranas.

El rasgo mental que comparten

Según especialistas en psicología, las personas extremadamente puntuales suelen compartir altos niveles de anticipación mental. Su cerebro tiende a calcular escenarios posibles antes de actuar.

Investigaciones de la Universidad de San Diego encontraron que las personas puntuales suelen tener mayor conciencia temporal y niveles elevados de responsabilidad.

La ansiedad también puede influir. Anticiparse reduce la incertidumbre y genera sensación de seguridad emocional.

image

Por eso, muchas personas sienten alivio al llegar temprano incluso cuando nadie se los exige.

Lo que explican los especialistas

La psicología sostiene que estos comportamientos no siempre reflejan obsesión, sino necesidad de estabilidad. Los individuos más organizados tienden a evitar riesgos innecesarios y priorizan la tranquilidad mental.

Además, los hábitos vinculados a la puntualidad suelen asociarse con mayor planificación y disciplina cotidiana.

En definitiva, llegar temprano muchas veces funciona como un mecanismo inconsciente para reducir tensión, ordenar mentalmente el día y sentirse emocionalmente preparados frente a cualquier situación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las personas mas amables siempre usan estas 5 frases: sirven para animar a otros y aumentar su felicidad

Las personas más amables siempre usan estas 5 frases: sirven para animar a otros y aumentar su felicidad

Las amistades en la vejez: por qué algunas no duran.

Según la psicología, la parte más solitaria de envejecer es descubrir qué amistades no eran mutuas

los psicologos sugieren que apilar ropa en la silla puede indicar una necesidad de transicion despues del trabajo

Los psicólogos sugieren que apilar ropa en la silla puede indicar una necesidad de transición después del trabajo

Los niños que crecieron en estas décadas aprendieron a contener sus emociones y no pedir ayuda, según la psicología

La psicología explica por qué los niños de 1960 y 1970 crecieron más resilientes