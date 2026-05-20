Según la psicología, la parte más solitaria de envejecer es descubrir qué amistades no eran mutuas

Un estudio del MIT descubrió que apenas el 53% de las relaciones que consideramos amistades son realmente correspondidas, lo que explica el silencio tras el retiro.

Las amistades en la vejez: por qué algunas no duran.

El experimento es simple: dejar de escribir, llamar o planear encuentros y esperar. Para muchos adultos mayores, este silencio revela que sus amistades no se basaban en un cuidado mutuo, sino en su propia voluntad de sostener todo el peso emocional de la relación, un fenómeno que la psicología identifica como la parte más solitaria del envejecimiento.

El informe de las Academias Nacionales estima que el 24% de los estadounidenses de 65 años o más están socialmente aislados. La soledad se define aquí como la brecha entre las relaciones que se desean y las que se tienen. Esta disparidad se vuelve evidente cuando las estructuras sociales del trabajo desaparecen, dejando los vínculos a merced de la intención.

image La ciencia detrás del desequilibrio emocional Investigadores como Aaron M. Ogletree y Rebecca G. Adams señalan que los estudios sobre la amistad en la vejez suelen enfocarse en los beneficios, ignorando el impacto del desequilibrio. La teoría de la equidad, desarrollada por J. Stacy Adams, sugiere que las personas se sienten mejor cuando el intercambio es equilibrado. En la práctica, esto implica recordar cumpleaños o proponer cafés.

Un estudio liderado por Abdullah Almaatouq en el MIT analizó redes de amistad y determinó que solo el 53% de los vínculos eran recíprocos. El resto eran unilaterales: una persona consideraba la relación cercana mientras la otra la trataba como opcional. En la juventud, la proximidad física permite que estas conexiones sobrevivan sin esfuerzo, pero con los años ese andamiaje se desvanece.

image Cuando queda poco tiempo, se prioriza lo realmente importante La teoría de la selectividad socioemocional de Laura Carstensen explica que, al percibir el tiempo como algo limitado, los adultos priorizan metas emocionalmente significativas. Esto reduce el número de amigos pero aumenta la profundidad. Sin embargo, el fin de una amistad unilateral genera un duelo sin nombre, ya que no existe un conflicto abierto ni una despedida clara.

Robert Waldinger, director del Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard, equipara el impacto de la soledad en la salud con el del tabaquismo. El riesgo aumenta cuando la persona comprende que la relación dependía exclusivamente de su trabajo invisible. El vínculo se afloja en silencio hasta desaparecer, sin papeles compartidos ni obligaciones formales que lo sostengan.