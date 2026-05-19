La psicología sugiere que los niños criados en 1960 y 1970 se volvieron fuertes por manejar sus propias emociones sin ayuda externa

La resiliencia que muestran muchos adultos que fueron niños durante las décadas de 1960 y 1970 no se explica necesariamente por una mejor educación formal. Según la psicología contemporánea , el factor clave estuvo en una infancia con mayor autonomía y menor supervisión constante por parte de los adultos.

Las latas de atún no las tires, son un tesoro para tu casa: cómo las podes reutilizar sin de gastar más

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 17 al 24 de mayo

Los especialistas en comportamiento y desarrollo infantil sostienen que aquellas generaciones aprendieron a gestionar conflictos, aburrimiento y frustraciones de forma más independiente, en un contexto sin pantallas, monitoreo digital ni intervención permanente de los padres.

Durante esas décadas, era habitual que los chicos pasaran horas jugando en la calle, anduvieran en bicicleta sin supervisión y regresaran a sus casas recién al anochecer. Ese entorno favorecía el desarrollo espontáneo de habilidades como la tolerancia a la frustración , la negociación y la resolución de problemas cotidianos.

Según estudios actuales sobre inteligencia emocional , muchas de estas capacidades se fortalecían a través de experiencias simples de la vida diaria, sin la mediación inmediata de adultos. El aburrimiento, los desacuerdos y los errores funcionaban como parte natural del aprendizaje emocional.

La psicología del desarrollo sostiene que este tipo de experiencias contribuyó a formar adultos con mayor capacidad para afrontar dificultades y adaptarse a situaciones adversas.

Qué es la “parentalidad helicóptero” y por qué preocupa a los especialistas

En contraste, la psicología infantil moderna utiliza el concepto de “parentalidad helicóptero” para describir a los padres que supervisan de manera excesiva cada aspecto de la vida de sus hijos. Esta práctica se asocia con mayores niveles de ansiedad y menor autonomía emocional en niños y adolescentes.

El debate cobró fuerza en 2026 debido al aumento de diagnósticos vinculados a problemas emocionales y dificultades para gestionar la frustración entre los jóvenes. Para muchos especialistas, el exceso de protección puede limitar oportunidades esenciales de aprendizaje psicológico.

image

La discusión no apunta a idealizar métodos rígidos del pasado ni a justificar la negligencia emocional, sino a señalar la importancia de permitir que los niños enfrenten pequeños desafíos cotidianos por sí mismos.

El juego libre y el aburrimiento como herramientas de aprendizaje

La Academia Americana de Pediatría sostiene que el juego libre no estructurado resulta fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores. Lo que hoy suele considerarse una estrategia educativa específica era, en los años 70, una experiencia cotidiana.

image

Para los expertos, recuperar espacios de autonomía alejados de algoritmos, pantallas y vigilancia constante podría tener efectos positivos sobre la salud mental infantil. El aprendizaje emocional, explican, no se construye únicamente desde normas educativas, sino también a través de la experiencia directa con el error, la espera y la frustración.

En ese sentido, la psicología concluye que gran parte de la fortaleza emocional atribuida a aquellas generaciones surgió de haber tenido que resolver dificultades reales sin asistencia inmediata, desarrollando así mecanismos internos de adaptación y resistencia.