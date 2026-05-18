Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1960 y 1980 comparten una capacidad emocional que hoy resulta poco común

Las personas nacidas entre 1960 y 1980 crecieron en un mundo con menos supervisión constante, menos pantallas y más espacios de autonomía cotidiana. Según estudios sobre psicología infantil , esa experiencia pudo fortalecer una capacidad emocional que hoy parece menos frecuente: tolerar la incertidumbre sin desorganizarse tan rápido.

Según la psicología, los niños de 1960 y 1970 eran más fuertes por el abandono cotidiano que vivían

Según la psicología, las personas nacidas entre 1960 y 1970 presentan dificultades para pedir ayuda

No significa que todos los adultos de esa generación sean más fuertes, ni que las infancias de antes hayan sido mejores. La diferencia está en ciertas condiciones: más juego libre, más espera, más resolución de conflictos sin intervención inmediata y menos respuestas instantáneas.

Un artículo publicado en The Journal of Pediatrics, firmado por Peter Gray, David Lancy y David Bjorklund, relacionó la caída de las actividades independientes en niños y adolescentes con el deterioro del bienestar mental en décadas recientes.

El trabajo plantea que jugar, explorar y tomar decisiones sin control adulto permanente puede ayudar a construir recursos internos para enfrentar el estrés. Esa idea conecta con una capacidad clave: confiar en que uno puede actuar frente a un problema.

Quienes nacieron entre los años 60 y 80 muchas veces tuvieron más margen para caminar solos, improvisar juegos, aburrirse, resolver discusiones y asumir pequeñas responsabilidades sin que todo estuviera mediado por adultos.

La capacidad poco común: bancarse la incomodidad

La habilidad emocional no era “ser duros”, sino poder atravesar momentos incómodos sin necesitar una solución inmediata. Esperar una llamada, equivocarse en público, aburrirse o perder un juego formaban parte de la vida diaria.

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Ese tipo de experiencias entrena la tolerancia a la frustración. Cuando una persona aprende que no todo se resuelve rápido, desarrolla más recursos para esperar, recalcular y sostener la calma.

Hoy, en cambio, muchas situaciones se resuelven con velocidad: mensajes instantáneos, entretenimiento permanente, GPS, respuestas automáticas y disponibilidad constante. Eso facilita la vida, pero reduce algunos entrenamientos emocionales cotidianos.

No todo pasado fue mejor, pero sí dejó aprendizajes

Romantizar esas décadas sería un error. También hubo crianzas rígidas, poca educación emocional, silencios familiares y dificultades que no siempre se nombraban.

Sin embargo, desde una mirada psicológica, esa generación pudo desarrollar una forma de autonomía práctica: hacer cosas sin tener todas las condiciones aseguradas.

La capacidad emocional poco común, entonces, no es nostalgia. Es una combinación de paciencia, adaptación y confianza para resolver sin depender siempre de una guía externa.