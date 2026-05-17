17 de mayo de 2026 - 12:00

La psicología explica por qué las personas que no usan GPS conservan una habilidad que muchos perdieron

El uso constante del GPS provoca un cambio de estrategia cerebral que atrofia el hipocampo y elimina la sensación fundamental de estar localizados en el mundo.

La psicología explica por qué las personas que no usan GPS conservan una habilidad que muchos perdieron.

La psicología explica por qué las personas que no usan GPS conservan una habilidad que muchos perdieron.

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Por Sofía Serelli

Los adultos que en 2026 todavía describen rutas mediante puntos de referencia y la dirección del río no son anticuados. Según la psicología, mantienen una configuración cognitiva que el resto de la población empezó a delegar en la tecnología hace exactamente quince años. Este hábito protege la salud estructural de su memoria espacial.

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De acuerdo con Investigaciones publicadas en Scientific Reports, la navegación basada en la memoria activa intensamente el hipocampo para construir lo que se denomina un mapa cognitivo. No es una imagen literal, sino una representación relacional del entorno que permite orientarse incluso en rutas nunca antes transitadas directamente. Esta consolidación mental es la base de nuestra relación con el territorio físico y requiere un esfuerzo que hoy hemos externalizado.

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Dichos estudios documentan que el cerebro posee una segunda estrategia de navegación mediada por el núcleo caudado. Esta funciona como un piloto automático basado en secuencias de movimientos motores, como girar a la derecha o seguir recto. Es la estrategia que el GPS fomenta por diseño, eliminando la necesidad de entender la configuración real del espacio para enfocarse solo en la siguiente instrucción puntual.

El declive de la memoria espacial y el impacto del núcleo caudado

El uso continuado de tecnología digital produce un cambio de hábito cerebral que termina por atrofiar la capacidad funcional del hipocampo. Estudios longitudinales demuestran que este declive es una consecuencia directa del uso prolongado de asistentes, y no de una incapacidad previa. La plasticidad cerebral juega en nuestra contra cuando dejamos de ejercer estas habilidades espaciales básicas durante quince años.

Desde el año 2010, la cultura priorizó la eficiencia del tiempo sobre la conexión física profunda con el entorno. Quienes mantienen el método tradicional conservan un sentido de orientación continuo que les otorga una seguridad especial en entornos desconocidos. Es el resultado de no haber externalizado su ubicación a cambio de llegar cinco minutos antes a su destino.

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Recuperar esta función cerebral exige añadir fricción deliberada a una vida diaria diseñada para evitar cualquier obstáculo. Implica decidir apagar el dispositivo en trayectos conocidos para permitir que el hipocampo retome un trabajo que no ha realizado en más de una década. Sentirse ubicado es una de las funciones más infravaloradas de la vida adulta pre-tecnológica que hoy estamos intentando rescatar.

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