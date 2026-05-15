Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1950 y 1970 tienen una ventaja psicológica fundamental

Las personas nacidas entre 1950 y 1970 atravesaron infancias muy distintas a las actuales. Según investigaciones sobre desarrollo psicológico, una de sus posibles ventajas no fue la ausencia de dificultades, sino haber tenido más espacios de autonomía , juego libre y resolución propia de problemas.

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La afirmación necesita un matiz importante: no existe una superioridad generacional automática. Lo que sí aparece en estudios recientes es una relación entre la pérdida de independencia infantil y el aumento de malestar psicológico en generaciones más jóvenes.

Un artículo publicado en The Journal of Pediatrics, firmado por Peter Gray, David Lancy y David Bjorklund, plantea que la reducción de actividades independientes en niños y adolescentes pudo contribuir al deterioro del bienestar mental.

Ese trabajo sostiene que jugar, moverse y tomar pequeñas decisiones sin supervisión constante ayuda a construir una sensación clave: creer que uno puede influir sobre lo que le pasa.

En psicología, esa idea se vincula con el locus de control interno . No significa controlar todo, sino sentir que existe capacidad para actuar, probar, equivocarse y corregir.

Por qué esa generación entrenó más tolerancia a la frustración

Quienes crecieron entre los años 50, 60 y 70 solían tener más tiempo sin adultos organizando cada minuto. Eso podía incluir juegos en la calle, traslados solos, discusiones entre chicos y soluciones improvisadas.

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Ese contexto no siempre fue ideal ni necesariamente más sano. También hubo carencias, silencios emocionales y modelos de crianza duros. Pero, en muchos casos, exigía una habilidad concreta: resolver sin asistencia inmediata.

La ventaja psicológica no está en “haberla pasado mal”, sino en haber desarrollado recursos para enfrentar incomodidad, espera, errores y conflictos cotidianos.

Qué dicen los estudios de cohortes británicas

Investigaciones sobre cohortes nacidas en 1946, 1958 y 1970 muestran que el malestar psicológico cambia a lo largo de la vida y no se distribuye igual entre generaciones.

Estos estudios no prueban que todos los nacidos en esas décadas sean más fuertes, pero sí ayudan a mirar la salud mental como un fenómeno ligado al contexto histórico, social y familiar.