14 de mayo de 2026 - 15:50

Según la psicología, las personas que anotan metas a mano aumentan un 40% las chances de cumplirlos frente al método digital

Un estudio de la psicóloga Gail Matthews revela que escribir los objetivos a mano incrementa un 40% las probabilidades de cumplirlos frente a los métodos digitales.

Escribir metas a mano: por qué los psicólogos lo recomiendan.

Escribir metas a mano: por qué los psicólogos lo recomiendan.

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Por Sofía Serelli

Aunque los dispositivos móviles dominan la organización cotidiana, el calendario de papel continúa vigente. Desde la psicología, se identifican rasgos comunes en quienes eligen lo analógico: valoran la simplicidad, priorizan lo tangible y, según investigaciones, presentan mayores probabilidades de cumplir los objetivos que escriben a mano.

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El uso de soporte físico no responde solo a la nostalgia, sino también a factores emocionales y cognitivos. Marcar fechas o registrar tareas en papel genera un vínculo diferente con las metas, en comparación con las herramientas digitales.

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El impacto científico de la escritura manual en el cumplimiento de objetivos

La psicóloga Gail Matthews realizó un estudio que concluyó que las personas que escriben sus metas a mano tienen hasta un 40% más de probabilidades de alcanzarlas que quienes no las registran o lo hacen únicamente de manera digital. El hallazgo se relaciona con la forma en que el cerebro procesa la información al escribir.

Según este enfoque, el acto manual favorece un compromiso más sólido, ya que implica mayor elaboración mental que la simple digitación. Este proceso podría influir en la motivación y en la probabilidad de convertir la intención en acción.

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Anticipación positiva y vínculo emocional con los objetivos

La escritura física también se asocia con la llamada “anticipación positiva”. Anotar un plan en papel o resaltarlo visualmente fortalece el vínculo emocional con la meta, algo que, según los especialistas, no siempre se logra con notificaciones digitales que pueden desaparecer rápidamente.

Además, el registro tangible permite conservar el seguimiento del tiempo y de los logros. Para muchas personas, tachar una tarea con un bolígrafo genera una sensación de satisfacción concreta, diferente a la experiencia en pantalla.

En un contexto de múltiples aplicaciones y alertas constantes, optar por el papel puede representar una búsqueda de simplicidad y mayor control sobre la organización personal. Para quienes prefieren este método, se trata de reducir distracciones y mantener una relación más directa con sus objetivos diarios.

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