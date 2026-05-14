14 de mayo de 2026 - 15:15

La psicología advierte sobre el lado oculto de los niños que "maduraron demasiado rápido" en casa

La psicología advierte que la autosuficiencia extrema en niños puede derivar en dificultades para la intimidad en la adultez.

La psicología advierte sobre el lado oculto de los niños que maduraron demasiado rápido en casa

La psicología advierte sobre el lado oculto de los niños que "maduraron demasiado rápido" en casa

Foto:

Por Cristian Reta

De acuerdo a expertos en psicología, para la mayoría de los niños que crecieron con padres ausentes por trabajo, la independencia no fue un rasgo de personalidad, sino una estrategia de supervivencia que hoy define su forma de relacionarse en la vida adulta.

Leé además

segun la psicologia, las personas que crecieron compartiendo habitacion desarrollaron una habilidad emocional poco comun

Según la psicología, las personas que crecieron compartiendo habitación desarrollaron una habilidad emocional poco común

Por Ignacio Alvarado
Inesperadamente, la psicología confirma que los hijos más distantes pueden convertirse en los mejores cuidadores.

Según la psicología, los hijos más distantes suelen cuidar mejor a sus padres en la vejez

Por Sofía Serelli

Cenar cereales frente al televisor no siempre fue un signo de negligencia dramática, sino la respuesta a hogares donde los adultos trabajaban múltiples turnos. En esos huecos de supervisión, los niños aprendieron a arreglar cadenas de bicicletas y a gestionar tareas solos. Esta competencia temprana construyó resiliencia, pero también grabó una lección silenciosa: necesitar a los demás puede convertirte en una carga.

niño 70
Seg&uacute;n la psicolog&iacute;a, las personas que crecieron siendo &ldquo;autosuficientes&rdquo; pueden tener problemas para pedir ayuda o conectar emocionalmente

Según la psicología, las personas que crecieron siendo “autosuficientes” pueden tener problemas para pedir ayuda o conectar emocionalmente

La armadura de la autosuficiencia y el riesgo del aislamiento

Al crecer, esa programación se convierte en una armadura que, aunque parece fortaleza, bloquea la cercanía emocional. Según el psicólogo Sam Goldstein, los adultos altamente independientes suelen luchar con la regulación emocional y la intimidad. Es común que, cuando un compañero pide apertura, la respuesta sea el silencio o una resolución técnica de problemas, evitando el contacto emocional real.

Este fenómeno puede llegar a la "parentificación", donde el niño asume las necesidades físicas o psicológicas de los adultos. Ser el "responsable" desde tan temprano hace que, años después, dejarse cuidar se sienta extraño, como si usaras un abrigo que no te pertenece. A veces, simplemente nos acostumbramos tanto a cargar con todo que olvidamos cómo soltar el peso.

Romper el ciclo mediante la interdependencia

El riesgo actual es heredar este hábito a los hijos. Se observa en adultos que, ante una crisis, insisten en que ya tienen todo bajo control antes de permitir que alguien los consuele. El desafío no es borrar la autosuficiencia, que es una virtud para improvisar en la vida, sino aprender la interdependencia.

Psicología
Seg&uacute;n la psicolog&iacute;a, los ni&ntilde;os que crecieron solos desarrollan una autosuficiencia que dificulta la intimidad en la adultez

Según la psicología, los niños que crecieron solos desarrollan una autosuficiencia que dificulta la intimidad en la adultez

La ciencia sugiere que el cambio empieza por notar el momento exacto en el que cerramos la puerta antes de que alguien entre a ayudar. Aceptar pequeñas ofertas, como que un amigo traiga las compras, entrena al cerebro para recibir apoyo en momentos de mayor presión. Al final, el niño que se hacía la cena hizo lo que debía; el adulto de hoy puede elegir mantener la garra pero dejando espacio para la conexión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La psicología afirma que quienes fueron criados en estas décadas poseen una fortaleza emocional inusual. 

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 desarrollaron esta fortaleza emocional

Por Cristian Reta
los estudios lo confirman: los adolescentes que pasan mas tiempo al aire libre tienen menos estres mental

Los estudios lo confirman: los adolescentes que pasan más tiempo al aire libre tienen menos estrés mental

los adultos, que desayunan lo mismo todas las mananas, es posible que escondan una senal silenciosa

Los adultos, que desayunan lo mismo todas las mañanas, es posible que escondan una señal silenciosa

Los hermanos mayores tienen más inteligencia, según estudios.

Los estudios demuestran que los hijos mayores desarrollan un rasgo único en su personalidad