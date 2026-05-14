Los estudios lo confirman: los adolescentes que pasan más tiempo al aire libre tienen menos estrés mental

La relación entre la salud mental y el tiempo al aire libre volvió a quedar en evidencia tras distintas investigaciones realizadas en adolescentes. Diversos estudios científicos muestran que quienes pasan más tiempo en espacios abiertos presentan menores niveles de estrés, ansiedad y agotamiento emocional. Especialistas en psicología aseguran que el contacto con la naturaleza y la actividad física fuera de casa tiene efectos concretos sobre el bienestar emocional.

Los adultos, que desayunan lo mismo todas las mañanas, es posible que escondan una señal silenciosa

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 desarrollaron esta fortaleza emocional

Uno de los trabajos más citados fue publicado por la revista científica Nature y analizó cómo los entornos verdes impactan positivamente en el desarrollo cognitivo y emocional de niños y adolescentes.

Según expertos en salud , pasar tiempo en parques, plazas o espacios naturales ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Además, mejora la calidad del sueño y favorece la regulación emocional.

La World Health Organization también reconoce que la actividad física y el contacto social en ambientes abiertos son factores protectores frente a trastornos de ansiedad y depresión en jóvenes.

El fundamento científico está relacionado con varios factores: menor exposición a pantallas, más movimiento corporal y estímulos naturales que ayudan al cerebro a relajarse.

El impacto de las pantallas y el encierro

Los especialistas advierten que el aumento del tiempo frente a celulares y computadoras generó cambios importantes en los hábitos adolescentes. El sedentarismo y el aislamiento pueden potenciar síntomas de estrés mental y fatiga emocional.

Por eso, los expertos recomiendan incorporar actividades al aire libre de manera regular, incluso en períodos cortos. Caminar, practicar deportes o simplemente pasar tiempo en un parque ya puede generar beneficios.

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Qué dicen las investigaciones recientes

Un estudio difundido por Harvard Medical School sostiene que la exposición frecuente a espacios verdes mejora la atención, reduce la tensión mental y favorece el bienestar psicológico en jóvenes.

Además, investigadores remarcan que estos efectos no dependen exclusivamente de realizar ejercicio intenso: el simple contacto con entornos naturales ya produce cambios positivos en el cerebro.

Una herramienta simple para mejorar el bienestar

Aunque no reemplaza tratamientos médicos o psicológicos cuando son necesarios, el tiempo al aire libre aparece cada vez más como un complemento clave para cuidar la salud mental adolescente.

La evidencia científica coincide en algo: desconectarse un momento de las pantallas y volver al exterior puede tener un impacto más profundo de lo que muchos imaginan.