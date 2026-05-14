14 de mayo de 2026 - 10:10

Los estudios lo confirman: los adolescentes que pasan más tiempo al aire libre tienen menos estrés mental

Investigaciones científicas relacionan el contacto con espacios verdes y actividades al aire libre con una mejor salud mental adolescente.

Estudios
Por Ignacio Alvarado

La relación entre la salud mental y el tiempo al aire libre volvió a quedar en evidencia tras distintas investigaciones realizadas en adolescentes. Diversos estudios científicos muestran que quienes pasan más tiempo en espacios abiertos presentan menores niveles de estrés, ansiedad y agotamiento emocional. Especialistas en psicología aseguran que el contacto con la naturaleza y la actividad física fuera de casa tiene efectos concretos sobre el bienestar emocional.

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La psicología afirma que quienes fueron criados en estas décadas poseen una fortaleza emocional inusual. 

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 desarrollaron esta fortaleza emocional

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Uno de los trabajos más citados fue publicado por la revista científica Nature y analizó cómo los entornos verdes impactan positivamente en el desarrollo cognitivo y emocional de niños y adolescentes.

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Por qué el aire libre reduce el estrés

Según expertos en salud, pasar tiempo en parques, plazas o espacios naturales ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Además, mejora la calidad del sueño y favorece la regulación emocional.

La World Health Organization también reconoce que la actividad física y el contacto social en ambientes abiertos son factores protectores frente a trastornos de ansiedad y depresión en jóvenes.

El fundamento científico está relacionado con varios factores: menor exposición a pantallas, más movimiento corporal y estímulos naturales que ayudan al cerebro a relajarse.

El impacto de las pantallas y el encierro

Los especialistas advierten que el aumento del tiempo frente a celulares y computadoras generó cambios importantes en los hábitos adolescentes. El sedentarismo y el aislamiento pueden potenciar síntomas de estrés mental y fatiga emocional.

Por eso, los expertos recomiendan incorporar actividades al aire libre de manera regular, incluso en períodos cortos. Caminar, practicar deportes o simplemente pasar tiempo en un parque ya puede generar beneficios.

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Qué dicen las investigaciones recientes

Un estudio difundido por Harvard Medical School sostiene que la exposición frecuente a espacios verdes mejora la atención, reduce la tensión mental y favorece el bienestar psicológico en jóvenes.

Además, investigadores remarcan que estos efectos no dependen exclusivamente de realizar ejercicio intenso: el simple contacto con entornos naturales ya produce cambios positivos en el cerebro.

Una herramienta simple para mejorar el bienestar

Aunque no reemplaza tratamientos médicos o psicológicos cuando son necesarios, el tiempo al aire libre aparece cada vez más como un complemento clave para cuidar la salud mental adolescente.

La evidencia científica coincide en algo: desconectarse un momento de las pantallas y volver al exterior puede tener un impacto más profundo de lo que muchos imaginan.

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