Los psicólogos coinciden: "Las personas que se mantienen realmente en forma a medida que envejecen pueden no ser las que tienen la mejor genética o la mayor disciplina"

Las personas que se mantienen realmente en forma a medida que envejecen no siempre son las que tienen la mejor genética o la mayor disciplina. Desde la psicología, una explicación gana fuerza: muchas logran sostener el movimiento porque lo integran a una vida que quieren seguir viviendo.

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La diferencia parece mínima, pero cambia todo. No es lo mismo hacer ejercicio para “corregir” el cuerpo que moverse para mantener independencia, energía, vínculos, buen ánimo y capacidad de hacer planes.

La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan , plantea que la motivación de mejor calidad aparece cuando una conducta se conecta con autonomía, competencia y vínculo.

En ejercicio, eso significa que una persona sostiene mejor una actividad cuando la siente propia, posible y significativa . No solo cuando se obliga por culpa, presión social o miedo a engordar.

Por eso, muchas rutinas fallan cuando se apoyan únicamente en disciplina. La voluntad puede iniciar un cambio, pero el sentido personal suele sostenerlo durante años.

No entrenan para el espejo, entrenan para su vida

Quienes envejecen activos suelen pasar de una lógica estética a una funcional. Caminan para no perder movilidad, hacen fuerza para cargar bolsas, nadan para cuidar articulaciones o practican yoga para mantener equilibrio.

Una revisión sobre actividad física en adultos mayores encontró que factores como autoeficacia, apoyo social, preferencias personales y beneficios percibidos influyen en la adherencia al ejercicio.

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En palabras simples: una persona se mueve más cuando cree que puede hacerlo, cuando le encuentra valor real y cuando su entorno no convierte el ejercicio en castigo.

La genética importa, pero no explica todo

La genética puede influir en fuerza, metabolismo, articulaciones o predisposición a ciertas enfermedades. Pero no determina por completo cómo una persona llega a los 60, 70 u 80 años.

Harvard Health sostiene que el ejercicio ayuda a retrasar distintos cambios asociados al envejecimiento y puede reducir riesgos vinculados a enfermedades crónicas.

La conclusión no es que cualquiera pueda lograr el mismo cuerpo. La idea es más realista: sostener actividad física mejora la trayectoria, incluso cuando la genética no es perfecta.

La disciplina más poderosa es la que no se siente heroica

Muchas personas activas no viven su rutina como un acto épico. Simplemente caminan todos los días, van a una clase que disfrutan o tienen un horario fijo para moverse.

Esa repetición tranquila suele ser más efectiva que los planes extremos. Cuando una rutina exige demasiado, depende de un nivel de energía que la vida adulta no siempre permite.

La clave psicológica es convertir el movimiento en parte de la identidad: “soy alguien que camina”, “soy alguien que entrena fuerza”, “soy alguien que cuida su movilidad”.

El rol de los vínculos

El ejercicio también se sostiene mejor cuando incluye conexión social. Caminar con alguien, ir a una clase, participar en un grupo o tener un compromiso compartido reduce el abandono.

Para muchas personas mayores, la actividad física no es solo salud. También es conversación, rutina, pertenencia y salida de casa.