12 de mayo de 2026 - 14:30

4 marcas de autos con los motores más confiables

Autos. El motor más confiable siempre depende de algo básico: mantenimiento correcto, uso razonable y revisión seria antes de comprar.

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Por Andrés Aguilera

Hablar de motores más confiables exige mirar más que una fama de taller. La durabilidad depende del diseño, mantenimiento, uso, calidad de aceite, disponibilidad de repuestos y transmisión. Aun así, algunos estudios de confiabilidad en autos colocan a ciertas marcas siempre arriba.

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1. Toyota

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Toyota aparece casi siempre en la conversación sobre confiabilidad. Sus motores suelen priorizar soluciones probadas, bajo estrés mecánico y mantenimiento relativamente simple.

En Argentina, la marca también tiene una ventaja práctica: red de concesionarios, repuestos y mecánicos familiarizados con sus modelos. Eso ayuda a sostener la confiabilidad con el paso del tiempo.

2. Lexus

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Lexus es la división premium de Toyota y comparte parte de esa filosofía mecánica: motores robustos, desarrollo conservador y mucha atención a calidad de fabricación.

J.D. Power ubicó a Lexus como la marca más confiable en su estudio de dependabilidad 2026 en Estados Unidos. Consumer Reports también la colocó entre las más confiables.

La contra es que en Argentina es una marca menos masiva. Eso puede encarecer repuestos o mantenimiento, aunque su reputación global de durabilidad es muy fuerte.

3. Honda

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Honda tiene una tradición muy marcada en motores nafteros. Sus mecánicas suelen destacarse por eficiencia, buen rendimiento y larga vida útil cuando reciben mantenimiento correcto.

iSeeCars colocó a Honda entre las marcas con más modelos capaces de llegar a altos kilometrajes. Consumer Reports también la ubicó dentro del top cinco de confiabilidad de marca.

El punto clave con Honda es respetar mantenimiento, fluidos y repuestos. Son motores muy durables, pero no perdonan tanto el descuido extremo como algunos usuarios creen.

4. Subaru

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Subaru aparece entre las marcas más confiables en Consumer Reports, donde quedó en los primeros puestos del ranking de confiabilidad de marca.

Su identidad mecánica es distinta porque usa motores bóxer y tracción integral en muchos modelos. Esa arquitectura ofrece buen equilibrio y manejo, pero exige mantenimiento prolijo.

Por eso, Subaru puede ser muy confiable en manos cuidadosas. La clave está en historial de servicio, refrigeración, aceite correcto y revisión previa si se compra usado.

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