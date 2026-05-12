La Ford Ranger actualizó su precio en mayo 2026: cuánto cuesta una de las camionetas más vendidas de Argentina

La Ford Ranger continúa posicionándose como una de las camionetas más importantes de Argentina, destacándose por su combinación de tecnología, potencia y versatilidad. El nuevo ajuste de precio en mayo vuelve a poner el foco sobre uno de los modelos más competitivos del segmento mediano actual.

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En el mercado de camionetas de Argentina , la Ford Ranger mantiene un fuerte nivel de ventas gracias a su renovación estética y tecnológica. La estrategia de la marca busca sostener un equilibrio entre equipamiento y precio , frente a rivales históricos como Toyota Hilux y Volkswagen Amarok.

El posicionamiento de la Ford Ranger dentro del segmento responde también a su variedad de versiones. En Argentina , las camionetas medianas siguen siendo protagonistas tanto para trabajo como para uso familiar, y el precio es uno de los factores más observados por los compradores.

Otro punto clave de la Ford Ranger es su evolución en seguridad y conectividad. Entre las camionetas disponibles en Argentina , el modelo de Ford se destaca por ofrecer tecnología avanzada sin alejarse demasiado del rango de precio de sus principales competidoras.

Precio de la Ford Ranger en mayo 2026

Ford Ranger XL 2.0 Diesel MT: $41.800.000

Ford Ranger XLS 2.0 Diesel AT: $49.600.000

Ford Ranger XLT 2.0 Biturbo AT: $58.900.000

Ford Ranger Limited V6 AT: $71.400.000

Ford Ranger Raptor V6 Biturbo: $98.500.000 image

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, impuestos y disponibilidad dentro del mercado de camionetas.

Características de la Ford Ranger

La Ford Ranger ofrece motorizaciones diésel y V6, posicionándose entre las camionetas más potentes de Argentina. Este nivel mecánico permite justificar su escalera de precio dentro del segmento mediano.

En consumo, la Ford Ranger mantiene cifras competitivas frente a otras camionetas de Argentina, especialmente en las versiones con motor 2.0 turbodiésel, que equilibran rendimiento y precio operativo.

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La tecnología es uno de los puntos fuertes de la Ford Ranger, con tablero digital y pantalla multimedia SYNC4. Dentro de las camionetas disponibles en Argentina, este equipamiento mejora su relación entre producto y precio.

En seguridad, la Ford Ranger incorpora asistencias avanzadas a la conducción. Estas características la destacan frente a otras camionetas de Argentina, especialmente considerando su nivel de precio y equipamiento general.

El confort también es diferencial en la Ford Ranger, con mejoras en insonorización y calidad interior. Entre las camionetas medianas de Argentina, ofrece una experiencia cercana a la de un SUV premium sin elevar demasiado el precio final.

Frente a otras camionetas del mercado de Argentina, la Ford Ranger mantiene uno de los posicionamientos más sólidos gracias a su tecnología, variedad de versiones y actualización constante de precio.