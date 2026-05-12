ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) puede restringir operaciones financieras de contribuyentes incluidos en la Base de Contribuyentes No Confiables . La medida impacta sobre cuentas, tarjetas, billeteras virtuales y medios de cobro o pago vinculados al sistema financiero.

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Carpinteros coinciden: poner un placard a medida de 2 metros antes rondaba los $430.000 y ahora supera los $700.000

El mecanismo se apoya en la Comunicación “A” 8144/2024 del Banco Central, que instruyó a entidades financieras y proveedores de servicios de pago a negar o discontinuar servicios a quienes figuren en esa base.

La lista es la Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA. Allí pueden figurar personas humanas o jurídicas con inconsistencias fiscales, irregularidades no justificadas o problemas de validación del CUIT.

El organismo fiscal busca reforzar la fiscalización y combatir evasión fiscal, lavado de dinero y operaciones sin respaldo.

La medida no significa que cualquier deuda menor bloquee automáticamente una cuenta. La restricción se vincula con contribuyentes incorporados a esa base específica.

Qué operaciones pueden verse afectadas

Según la Comunicación “A” 8144, las entidades financieras y proveedores de servicios de pago no pueden brindar ciertos servicios de pago a comercios y personas humanas o jurídicas incluidas en la base.

Esto incluye aceptar pagos con transferencia, tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas cuando el contribuyente figura como no confiable.

ARCA bloqueará todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes que estén en esta lista

En la práctica, un comercio puede quedar sin cobros con tarjeta, QR o pasarelas digitales hasta regularizar su situación ante ARCA.

Por qué alguien puede entrar en esa base

Las causas pueden estar relacionadas con inconsistencias graves en declaraciones, falta de documentación respaldatoria, imposibilidad de verificar operaciones o problemas en el estado administrativo del CUIT.

También pueden influir movimientos financieros incompatibles con lo declarado o conductas que impiden al organismo comprobar la trazabilidad de ingresos y operaciones.

Por eso, el riesgo aumenta cuando una persona o empresa cobra por canales digitales, no factura correctamente o no puede justificar el origen de sus fondos.

Cómo saber si hay un problema

El contribuyente debe revisar su situación fiscal con clave fiscal, especialmente el estado del CUIT y las notificaciones recibidas en el domicilio fiscal electrónico.

Naranja X explica que, si un comercio queda incluido en la base, puede recibir notificación de suspensión de cobros con productos de la plataforma hasta regularizar la situación.

También es importante revisar mensajes oficiales de ARCA y no confiar en correos, WhatsApp o enlaces desconocidos que prometen “desbloquear” cuentas.

Qué hacer para regularizar la situación

Si el CUIT aparece con problemas, el camino es hacer la presentación correspondiente ante ARCA y aportar documentación respaldatoria.

La gestión puede requerir el trámite “Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial” u otros procedimientos según el caso.

Una vez presentada la documentación, ARCA analiza el expediente y comunica la resolución por los canales fiscales declarados.