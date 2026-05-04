La recaudación tributaria cayó por noveno mes consecutivo y quedó por debajo de la inflación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación tributaria de abril alcanzó los $17,4 billones . El registro surge en un contexto en el que el indicador acumula nueve meses consecutivos de caída en términos reales , es decir, por debajo de la inflación.

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Desde el organismo explicaron que la baja estuvo vinculada principalmente a los menores ingresos del comercio exterior , producto de la desaceleración de las importaciones y de la alta base de comparación respecto al año anterior. También incidió la reducción de las alícuotas de derechos de exportación , especialmente en productos clave como la soja, el trigo y el maíz.

A pesar de la tendencia general negativa, algunos tributos mostraron incrementos relevantes. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el principal sostén, con una suba interanual del 28,3% , que representó ingresos por más de $6 billones.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias aportó $3,1 billones, con un incremento del 28% . Mientras, el impuesto a los débitos y créditos bancarios registró una suba del 35,1% , uno de los mayores avances relativos.

En tanto, los recursos vinculados a la Administración Nacional de la Seguridad Social crecieron un 26,6% interanual, alcanzando más de $4,5 billones.

Impacto del comercio exterior

En contraste, los derechos de exportación registraron una caída interanual del 13,3%, con ingresos por $574.547 millones, afectados por la baja de retenciones al agro. Por otro lado, los derechos de importación mostraron una suba del 15,8%, aunque condicionados por la menor dinámica del comercio internacional.

También se destacó el impuesto a los combustibles, que creció un 74,1% interanual, mientras que Bienes Personales tuvo un incremento más moderado, inferior al 12%.

Cambios en la estructura tributaria

El informe de ARCA adelantó además modificaciones en el esquema impositivo, con la eliminación de impuestos internos a distintos sectores, como seguros, telefonía, bienes suntuarios y vehículos.

Estas medidas comenzarán a impactar en la recaudación a partir de mayo, en un escenario donde el principal desafío sigue siendo revertir la caída sostenida de los ingresos fiscales.