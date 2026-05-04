La recaudación tributaria cayó por noveno mes consecutivo y quedó por debajo de la inflación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación tributaria de abril alcanzó los $17,4 billones. El registro surge en un contexto en el que el indicador acumula nueve meses consecutivos de caída en términos reales, es decir, por debajo de la inflación.
Desde el organismo explicaron que la baja estuvo vinculada principalmente a los menores ingresos del comercio exterior, producto de la desaceleración de las importaciones y de la alta base de comparación respecto al año anterior. También incidió la reducción de las alícuotas de derechos de exportación, especialmente en productos clave como la soja, el trigo y el maíz.
El IVA y Ganancias sostienen la recaudación
A pesar de la tendencia general negativa, algunos tributos mostraron incrementos relevantes. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el principal sostén, con una suba interanual del 28,3%, que representó ingresos por más de $6 billones.
Por su parte, el Impuesto a las Ganancias aportó $3,1 billones, con un incremento del 28%. Mientras, el impuesto a los débitos y créditos bancarios registró una suba del 35,1%, uno de los mayores avances relativos.
En tanto, los recursos vinculados a la Administración Nacional de la Seguridad Social crecieron un 26,6% interanual, alcanzando más de $4,5 billones.
Impacto del comercio exterior
En contraste, los derechos de exportación registraron una caída interanual del 13,3%, con ingresos por $574.547 millones, afectados por la baja de retenciones al agro. Por otro lado, los derechos de importación mostraron una suba del 15,8%, aunque condicionados por la menor dinámica del comercio internacional.
También se destacó el impuesto a los combustibles, que creció un 74,1% interanual, mientras que Bienes Personales tuvo un incremento más moderado, inferior al 12%.
Cambios en la estructura tributaria
El informe de ARCA adelantó además modificaciones en el esquema impositivo, con la eliminación de impuestos internos a distintos sectores, como seguros, telefonía, bienes suntuarios y vehículos.
Estas medidas comenzarán a impactar en la recaudación a partir de mayo, en un escenario donde el principal desafío sigue siendo revertir la caída sostenida de los ingresos fiscales.