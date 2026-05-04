Inscripciones abiertas: los cursos que te capacitan para ganar como petrolero

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) reabre la inscripción a sus cursos gratuitos, una propuesta que apunta a formar perfiles técnicos para uno de los sectores con mejores salarios del país. La convocatoria estará abierta del 4 al 20 de mayo y se realizará de manera online.

Se trata de una oportunidad para capacitarse en áreas clave del desarrollo de Vaca Muerta, con formación práctica y certificaciones avaladas por el sector. Los cursos están orientados a quienes buscan insertarse laboralmente en la industria con conocimientos específicos.

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) abrió la inscripción a los cursos gratuitos de operador del Upstream y de seguridad operativa en yacimiento. Para anotarse, es necesario contar con secundario completo o ciclo básico común aprobado, además de habilidades digitales básicas y conectividad para las actividades virtuales.

La inscripción estará disponible del 4 al 20 de mayo a través de la web oficial.

La oferta incluye formación como operador de perforación, fractura, instrumentación, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción y plantas de crudo y agua . Cada capacitación tiene una duración de cuatro meses , con clases presenciales en turnos de 14 a 18 o de 18 a 22 horas , y comienzan el 2 de junio .

También estará disponible el curso de seguridad operativa en yacimiento, que dura un mes. La cursada se realiza en la sede del IVM en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén, equipada con simuladores, laboratorios y talleres. Además, se sumará el Pozo Escuela en Río Neuquén para prácticas de campo.

Una formación con aval del sector y salida laboral

El IVM es una institución recientemente inaugurada que busca ser un referente en la formación de operadores y técnicos para Vaca Muerta, brindando experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno controlado.

Está conformado por empresas como YPF, Pluspetrol, Chevron, PAE, TotalEnergies, Vista, Tecpetrol, Shell, Pampa, Phoenix y CGC, junto a compañías de servicios y alianzas estratégicas. Además, cuenta con el apoyo del gobierno de Neuquén, el municipio local y sindicatos del sector.

Al finalizar, se otorgan certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas, avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén. En la convocatoria anterior, más de 17.000 personas se inscribieron, lo que refleja el fuerte interés por estas capacitaciones.