Aumento de sueldo en mayo: qué gremios cobrarán más este mes

Mayo llega con novedades, distintos gremios que cobrarán aumento verán reflejadas subas en el sueldo , tras el cierre de paritarias en medio de una inflación que sigue marcando el ritmo de las negociaciones. En este contexto, los incrementos buscan, en muchos casos, empatarle o ganarle a la suba de precios.

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Con un escenario económico desafiante, los acuerdos salariales empiezan a impactar en los haberes de abril que se cobran en mayo, con actualizaciones que varían según cada sector.

Durante abril, varios sindicatos ajustaron sus acuerdos tras conocerse que la inflación fue del 3,4% intermensual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A partir de ese dato, algunos sectores quedaron alineados a ese nivel, mientras otros negociaron mejoras más altas para recuperar poder adquisitivo.

Entre los aumentos más bajos que se verán en mayo aparecen:

Empleados de comercio: 1,5%

Camioneros: 1,7%

Construcción (UOCRA): 1,8%

Estatales nacionales: 1,5% más bono de $40.000

Estos porcentajes muestran acuerdos más moderados, en línea o incluso por debajo de la inflación mensual.

En contraste, otros gremios lograron incrementos más significativos:

Papeleros: 13% acumulado en cuatro meses

Sanidad (laboratorios CCT 42/89): 9,4%

Petroleros jerárquicos: 8,6%

Recibidores de granos: más del 18% en tramos

Trabajadores de alimentación (acuerdo con empresa): 18% en incentivos y suma extra de $920.000

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Desde la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) señalaron: “en las tres ramas del gremio se consiguió un aumento salarial superior al 18% que será percibido en 3 tramos de octubre a junio”. Además, destacaron que “se agregarán bonos y gratificaciones según categoría y actividad, fortaleciendo el salario de los trabajadores”.

Por su parte, Daniel Romero, secretario de Prensa de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA), explicó: “para el sector bodegas se definió un incremento del 4,5% bimestral para los períodos marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto. En tanto, para el sector viñas, se acordó un aumento del 3,5% bimestral en los mismos tramos”.

Cómo evolucionan las paritarias y qué se espera para los próximos meses

Más allá de los aumentos que impactan en mayo, varios gremios ya proyectan mejoras para el segundo trimestre con el objetivo de recuperar poder adquisitivo. Se observa una clara diferencia entre sectores que quedaron retrasados y aquellos que lograron recomposiciones más agresivas.

Además, muchas paritarias incluyen sumas no remunerativas importantes (de hasta $120.000 o más en algunos casos), lo que también incide en el ingreso total aunque no siempre impacte en el básico.

En este escenario, la evolución de la inflación será determinante para futuras negociaciones. Sindicatos y empresas ya anticipan revisiones periódicas para evitar que los salarios vuelvan a quedar por detrás de los precios, en un contexto donde las diferencias entre gremios empiezan a ser cada vez más marcadas.