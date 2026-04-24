Empleadas domésticas en Argentina: cuánto cobran en mayo 2026 y si tienen bono

Las empleadas domésticas ya tienen definidos los salarios que se pagarán en mayo 2026, sin nuevas actualizaciones respecto de los valores vigentes. Tras el último acuerdo, no se incorporaron aumentos adicionales para este mes.
Salarios de empleadas domésticas en Argentina en mayo 2026 con escala vigente por categoría valores por hora y mensual y qué pasa con el bono.
Las empleadas domésticas ya tienen definidos los salarios que se pagarán en mayo 2026, sin nuevas actualizaciones respecto de los valores vigentes. Tras el último acuerdo, no se incorporaron aumentos adicionales para este mes.
En este contexto, las niñeras, que forman parte de la categoría cuidado de personas, mantienen los valores de abril pero sin la continuidad del bono extraordinario. Esto impacta de forma directa en el ingreso mensual.
Los salarios de mayo se mantienen sin cambios y quedan establecidos de la siguiente manera:
Primera categoría (supervisión)
Segunda categoría (tareas específicas)
Tercera categoría (caseros)
Cuarta categoría (cuidado de personas niñeras)
Quinta categoría (tareas generales)
El bono extraordinario que se pagó en abril por los haberes de marzo no tuvo continuidad, por lo que en mayo no se suma ningún monto adicional.
Para una trabajadora de cuidado de personas niñera que trabaja 4 horas por día, 5 días a la semana, se calcula una jornada de 20 horas semanales, es decir, unas 80 horas mensuales.
Con los valores vigentes en mayo, el cálculo es el siguiente:
Con retiro
Sin retiro
Al no pagarse el bono extraordinario en mayo, estos montos representan el ingreso total estimado. Además del salario básico, se deben considerar adicionales obligatorios como la antigüedad del 1% por cada año trabajado y el plus por zona desfavorable del 30%, en caso de corresponder, junto con los aportes y contribuciones según la carga horaria.