24 de abril de 2026 - 14:17

Empleadas domésticas en Argentina: cuánto cobran en mayo 2026 y si tienen bono

Salarios de empleadas domésticas en Argentina en mayo 2026 con escala vigente por categoría valores por hora y mensual y qué pasa con el bono.

En mayo se mantienen los valores sin aumentos nuevos.

En mayo se mantienen los valores sin aumentos nuevos.

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Las empleadas domésticas ya tienen definidos los salarios que se pagarán en mayo 2026, sin nuevas actualizaciones respecto de los valores vigentes. Tras el último acuerdo, no se incorporaron aumentos adicionales para este mes.

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En este contexto, las niñeras, que forman parte de la categoría cuidado de personas, mantienen los valores de abril pero sin la continuidad del bono extraordinario. Esto impacta de forma directa en el ingreso mensual.

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El salario cambia seg&uacute;n la modalidad con retiro o sin retiro.

El salario cambia según la modalidad con retiro o sin retiro.

Escala salarial de empleadas domésticas en mayo 2026: cuánto cobran según categoría

Los salarios de mayo se mantienen sin cambios y quedan establecidos de la siguiente manera:

Primera categoría (supervisión)

  • Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual
  • Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,77 mensual

Segunda categoría (tareas específicas)

  • Con retiro: $3.807,86 por hora / $466.154,68 mensual
  • Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensual

Tercera categoría (caseros)

  • $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual
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Las ni&ntilde;eras integran la categor&iacute;a cuidado de personas dentro del r&eacute;gimen.

Las niñeras integran la categoría cuidado de personas dentro del régimen.

Cuarta categoría (cuidado de personas niñeras)

  • Con retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual
  • Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,35 mensual

Quinta categoría (tareas generales)

  • Con retiro: $3.348,33 por hora / $410.773,52 mensual
  • Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual

El bono extraordinario que se pagó en abril por los haberes de marzo no tuvo continuidad, por lo que en mayo no se suma ningún monto adicional.

Cuánto cobra una niñera por 4 horas diarias en mayo según tenga o no retiro

Para una trabajadora de cuidado de personas niñera que trabaja 4 horas por día, 5 días a la semana, se calcula una jornada de 20 horas semanales, es decir, unas 80 horas mensuales.

Con los valores vigentes en mayo, el cálculo es el siguiente:

Con retiro

  • Valor por hora: $3.599,87
  • Sueldo mensual estimado: $287.989,60

Sin retiro

  • Valor por hora: $4.012,14
  • Sueldo mensual estimado: $320.971,20

Al no pagarse el bono extraordinario en mayo, estos montos representan el ingreso total estimado. Además del salario básico, se deben considerar adicionales obligatorios como la antigüedad del 1% por cada año trabajado y el plus por zona desfavorable del 30%, en caso de corresponder, junto con los aportes y contribuciones según la carga horaria.

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