El riesgo país se ratifica hoy a la baja: su nivel más bajo desde 2018

El riesgo país continúa con tendencia a la baja y, al promediar la rueda de este viernes, es de 433 puntos básicos (cede 10 unidades, -2,3%), aunque los bonos operan con resultado mixto. Se trata de una ratificación del mejor piso registrado desde abril de 2018 , en la época del gobierno de Mauricio Macri.

El riesgo país cayó a 446 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años

Euforia financiera: los bonos argentinos subieron hasta 4% y el riesgo país cerró en 443 puntos básicos

El retroceso mantiene el proceso que se inició el jueves tras la mejora de la nota de la deuda pública por parte de Standard & Poor’s.

En caso de que el índice que elabora JP Morgan perfore los 400 puntos se afirma la posibilidad de que Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de crédito . Se trata de uno de los objetivos de la conducción económica a cargo de Luis Caputo.

Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos.

En tanto, Moody’s adelantó que en su revisión de julio evaluará la situación de la deuda argentina y se espera que también decida una mejora.

Argentina en Wall Street El riesgo país vuelve a bajar y alcanza un nuevo mínimo desde abril de 2018 Gentileza / France 24

Estas tres firmas son las que influyen en el mercado de bonos mundial a través de sus consideraciones y el hecho de que mejoren la nota implica que hay más dinero disponible de inversores para comprar títulos argentinos. Esto fortalece los precios de los bonos y baja la tasa de interés para empresas.

Por su reglamento interno, muchos fondos que manejan activos multimillonarios tienen prohibido invertir en países con mala calificación crediticia.

En forma paralela, la empresa MSCI decidirá en dos semanas si saca a la Argentina de su calificación de “standalone”,fuera de toda posibilidad de inversión, y la ubica en “mercado de frontera”, considerado de alto riesgoso. La aspiración de máxima sería pasar a ser “mercado emergente”.

El índice MSCI se ocupa del mercado accionario y sus decisiones orientan a los inversores a comprar o vender papeles de un país.

De allí también se explica la suba de las acciones.

Al momento, el Merval sube 0,5% y los ADRs en Nueva York también experimentan avances en general.

Si bien retroceden Mercado Libre (-2,1%), Cresud (-2,1%) e IRSA (-1,9%), suben Ternium (+2,7%), Tenaris (+1,3%) y BBVA (+1%).

dólar 1 de junio Junio con dólar estable WEB

A cuánto cotiza hoy el dólar

En el mercado cambiario, el dólar minorista se compra a $1.405 y se vende a $1.455 en el Banco Nación. En cuanto al blue, se consigue en las llamadas "cuevas" a $1.450.

Además, el oficial mayorista se mantiene sin cambios y cotiza a $1.432,96.