12 de junio de 2026 - 12:17

El riesgo país se ratifica hoy a la baja: su nivel más bajo desde 2018

Abrió el viernes a 433 unidades, diez menos que ayer. Entusiasmo para que Argentina vuelva a los mercados voluntarios de crédito.

El riesgo país de Argentina descendió a un orden cercano a los 400 puntos básicos

El riesgo país de Argentina descendió a un orden cercano a los 400 puntos básicos

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El riesgo país continúa con tendencia a la baja y, al promediar la rueda de este viernes, es de 433 puntos básicos (cede 10 unidades, -2,3%), aunque los bonos operan con resultado mixto. Se trata de una ratificación del mejor piso registrado desde abril de 2018, en la época del gobierno de Mauricio Macri.

Leé además

Volaron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país cerró en su nivel más bajo desde 2018.

Euforia financiera: los bonos argentinos subieron hasta 4% y el riesgo país cerró en 443 puntos básicos
El riesgo país cayó a 446 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años.

El riesgo país cayó a 446 puntos y alcanzó su nivel más bajo en ocho años

En caso de que el índice que elabora JP Morgan perfore los 400 puntos se afirma la posibilidad de que Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de crédito. Se trata de uno de los objetivos de la conducción económica a cargo de Luis Caputo.

Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos.

En tanto, Moody’s adelantó que en su revisión de julio evaluará la situación de la deuda argentina y se espera que también decida una mejora.

Argentina en Wall Street
El riesgo pa&iacute;s vuelve a bajar y alcanza un nuevo m&iacute;nimo desde abril de 2018

El riesgo país vuelve a bajar y alcanza un nuevo mínimo desde abril de 2018

Estas tres firmas son las que influyen en el mercado de bonos mundial a través de sus consideraciones y el hecho de que mejoren la nota implica que hay más dinero disponible de inversores para comprar títulos argentinos. Esto fortalece los precios de los bonos y baja la tasa de interés para empresas.

Por su reglamento interno, muchos fondos que manejan activos multimillonarios tienen prohibido invertir en países con mala calificación crediticia.

En forma paralela, la empresa MSCI decidirá en dos semanas si saca a la Argentina de su calificación de “standalone”,fuera de toda posibilidad de inversión, y la ubica en “mercado de frontera”, considerado de alto riesgoso. La aspiración de máxima sería pasar a ser “mercado emergente”.

El índice MSCI se ocupa del mercado accionario y sus decisiones orientan a los inversores a comprar o vender papeles de un país.

De allí también se explica la suba de las acciones.

Al momento, el Merval sube 0,5% y los ADRs en Nueva York también experimentan avances en general.

Si bien retroceden Mercado Libre (-2,1%), Cresud (-2,1%) e IRSA (-1,9%), suben Ternium (+2,7%), Tenaris (+1,3%) y BBVA (+1%).

dólar 1 de junio
Junio con d&oacute;lar estable

Junio con dólar estable

A cuánto cotiza hoy el dólar

En el mercado cambiario, el dólar minorista se compra a $1.405 y se vende a $1.455 en el Banco Nación. En cuanto al blue, se consigue en las llamadas "cuevas" a $1.450.

Además, el oficial mayorista se mantiene sin cambios y cotiza a $1.432,96.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La propuesta combinará comercios, gastronomía y espacios pensados para la vida cotidiana en Chacras de Coria.

Desarrollo inmobiliario: Chacras de Coria suma un nuevo espacio comercial con propuesta gastronómica y de encuentro

Por Redacción Economía
El economista Dante Sica estuvo en Mendoza

Dante Sica: "Hacia fin de año se espera una recuperación de los salarios"

Por Diana Chiani
Elon Musk, fundador de SpaceX

Debut récord de SpaceX en Nasdaq: Elon Musk es el primer billonario del planeta

Por Redacción Economía
ARCA reglamentó el nuevo esquema que busca incentivar la registración de trabajadores en el sector privado.

ARCA reglamentó el "blanqueo laboral": cuáles son los beneficios y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

Por Redacción Economía