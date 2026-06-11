Euforia financiera: los bonos argentinos subieron hasta 4% y el riesgo país cerró en 443 puntos básicos

La mejora de la nota soberana de Argentina anunciada por Standard & Poor's (S&P) tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros. Los activos argentinos registraron una jornada de fuertes ganancias tanto en la plaza local como en Wall Street, mientras que el riesgo país alcanzó su valor más bajo desde 2018.

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Caputo celebró la mejora de la calificación crediticia de Argentina otorgada por Standard & Poor's

La calificadora elevó la nota de la deuda argentina desde CCC+ hasta B- , una decisión que fue interpretada por los inversores como una señal favorable sobre la evolución macroeconómica del país y sus perspectivas financieras.

Uno de los datos más destacados de la rueda fue el comportamiento del indicador elaborado por JP Morgan , que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos argentinos y los del Tesoro estadounidense.

El índice retrocedió 60 puntos básicos , equivalente a una baja cercana al 12%, y cerró en 443 unidades . Se trata del nivel más bajo registrado durante la gestión de Javier Milei y también el menor desde 2018.

La caída se produjo en un contexto de renovado optimismo de los mercados tras las recientes mejoras de calificación otorgadas por agencias internacionales.

Bonos y acciones acompañaron el optimismo

Los títulos públicos argentinos también reflejaron el cambio de percepción de los inversores. Tanto los bonos soberanos en dólares como los instrumentos emitidos bajo legislación local finalizaron la jornada con resultados positivos, registrando avances que llegaron hasta el 4%.

En Wall Street, los ADRs argentinos mostraron subas significativas. El sector bancario encabezó las ganancias, con incrementos de dos dígitos en varias entidades financieras. Así, los ADRs se dispararon hasta un 14% en el caso de los papeles bancarios, donde BBVA (14,3%) lideró las ganancias. Le siguieron Supervielle (12,7%) y Banco Macro (11,7%).

Más abajo quedaron Loma Negra (10,8%), Cresud (9,7%), Edenor (9,4%) y Transportadora de Gas del Sur (8,6%). En la plaza local, el Merval subió 6,4% y 7,4% en su especie en dólares. La Bolsa porteña también acompañó el buen clima financiero, con los papeles bancarios encabezando los avances.

Qué valoró S&P para mejorar la nota argentina

En su informe, la calificadora destacó la reducción de desequilibrios económicos, la mejora de la liquidez externa y una mayor capacidad del Estado para afrontar sus compromisos financieros.

La evaluación se sumó a la decisión adoptada semanas atrás por Fitch Ratings, que también elevó la calificación de la deuda argentina. Ahora el mercado espera la próxima revisión de Moody's, prevista para julio.

La visión del Gobierno

Desde el Ministerio de Economía y el área de Finanzas interpretaron la decisión como una señal que podría ampliar el universo de inversores interesados en activos argentinos.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la mejora responde a factores como el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la recomposición de reservas, el fortalecimiento del balance del Banco Central y la reducción de diversos indicadores de endeudamiento.

Según la visión oficial, estos elementos podrían facilitar el acceso al financiamiento y mejorar las condiciones para la llegada de capitales e inversiones en los próximos años.