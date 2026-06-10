Caputo celebró la mejora de la calificación crediticia de Argentina otorgada por Standard & Poor's

La agencia S&P Global Ratings anunció una mejora en la calificación soberana de Argentina , una decisión que fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo . El funcionario destacó el reconocimiento como una nueva señal favorable para la economía del país.

La calificadora elevó las notas de corto y largo plazo en moneda local y extranjera desde CCC+/C hasta B-/B , al tiempo que mantuvo una perspectiva estable para la evaluación de largo plazo.

En su análisis, S&P consideró que la economía argentina logró reducir parte de sus vulnerabilidades macroeconómicas y mostró avances en materia de liquidez externa .

El informe remarcó que la combinación de superávits fiscales , una menor presión inflacionaria y la corrección de diversos desequilibrios económicos permitió fortalecer la capacidad financiera del Estado para afrontar sus compromisos.

Además de la mejora de la nota soberana, la entidad también elevó las evaluaciones vinculadas a la transferencia y convertibilidad de divisas, así como las calificaciones de emisiones de deuda tanto en moneda local como extranjera.

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ARGENTINA LONG-TERM RATINGS RAISED TO 'B-' BY S&P — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 10, 2026

Perspectiva estable y expectativas para los próximos años

La agencia señaló que la perspectiva estable responde a la expectativa de que el Gobierno continúe sosteniendo su programa de disciplina fiscal y que el Banco Central logre seguir fortaleciendo el nivel de reservas internacionales.

Según el análisis, esos factores podrían contribuir a mantener la desaceleración de la inflación y respaldar la continuidad del crecimiento económico en los próximos años. No obstante, S&P también advirtió que Argentina continúa arrastrando antecedentes de volatilidad macroeconómica y cambios abruptos en las políticas económicas, elementos que históricamente afectaron la previsibilidad institucional y la confianza de los inversores.

Las proyecciones económicas de S&P

Dentro de sus estimaciones, la calificadora proyectó una expansión económica de 2,7% para 2026 y un crecimiento cercano al 3% anual en los años posteriores. El informe sostuvo además que las reformas impulsadas por la actual administración contribuyen a generar condiciones más favorables para la actividad económica y para una mayor formalización de distintos sectores productivos.

La decisión de Standard & Poor’s se suma a otra evaluación positiva recibida semanas atrás por Argentina. A comienzos de mayo, la calificadora Fitch Ratings también había elevado la nota crediticia del país, llevándola hasta la categoría B- con perspectiva estable.

Cabe recordar que una mejora en la evaluación de la deuda soberana suele interpretarse como una reducción relativa de los riesgos percibidos por los mercados financieros. En ese escenario, el país podría mejorar gradualmente sus condiciones de acceso al financiamiento y fortalecer sus posibilidades de recurrir a los mercados internacionales de capitales para refinanciar obligaciones futuras.