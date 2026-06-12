Fiebre mundialista en compras online: el furor por figuritas y televisores marcan el consumo de los argentinos

Como cada cuatro años, el fútbol volvió a reorganizar la rutina de millones de argentinos y también la de sus compras. Cambian los planes, se multiplican las reuniones y aparecen los clásicos rituales futboleros: completar el álbum, renovar el televisor, preparar la casa para ver los partidos o comprar la valija para viajar a alentar.

Por la crisis, el consumo es más inteligente y selectivo: los cambios en los hábitos de compra

En ese contexto, Mercado Libre presenta una edición especial de MELI Trends , el informe que analiza las búsquedas y las compras realizadas por millones de usuarios argentinos en la plataforma para identificar qué productos, hábitos y consumos empezaron a crecer en vistas al torneo más esperado por los hinchas.

La previa mundialista se sintió en las búsquedas durante las últimas semanas. En Mercado Libre se registraron más de 7.700 búsquedas diarias de álbumes y sobres Panini, el equivalente a 5,4 búsquedas por minuto.

El fenómeno también se trasladó a las ventas: el pack de 25 figuritas fue el producto más vendido durante la última edición de Hot Sale. Después del AMBA, las ciudades que más compraron álbumes y figuritas fueron Córdoba Capital, Rosario y Neuquén.

Pero el ritual futbolero va bastante más allá de las figuritas. En las últimas semanas, los argentinos hicieron casi 77.500 búsquedas por día de televisores y una cifra similar de Starlink , una señal de que los partidos también se preparan desde la conectividad y la experiencia de verlos en casa.

A eso se sumaron más de 8.100 búsquedas diarias de frigobares y mini heladeras, casi 6.800 de parlantes y soundbars y más de 3.500 de proyectores, cuyas ventas crecieron 624% frente al torneo de 2022.

También hubo espacio para los clásicos. Las radios AM/FM registraron más de 1.200 búsquedas por día y sus ventas aumentaron 153% frente al mundial anterior, demostrando que, incluso en plena era del streaming, algunos rituales siguen vigentes.

"El fútbol tiene un impacto único en nuestras conversaciones, rutinas y hábitos de consumo. Lo que vemos en esta edición especial de MELI Trends es que los argentinos no solo se preparan para ver los partidos: preparan la casa, la previa, las cábalas, el viaje y todo lo que rodea a esa experiencia compartida. En Mercado Libre acompañamos esos momentos con la góndola más grande y variada de productos y una experiencia de compra simple, segura y cada vez más rápida.", señaló Adrián Ecker, Director General de Mercado Libre Argentina.

Entre los hallazgos del informe, el fenómeno de Tim Payne no se quedó atrás. El jugador neozelandés que se convirtió en fenómeno entre los argentinos tuvo un pico de 8.000 búsquedas en menos de una semana desde que se volvió viral. Y durante los primeros días de junio se mantuvo en un promedio de 2.000 búsquedas diarias.

El informe se construyó a partir del análisis de búsquedas realizadas por usuarios de Mercado Libre en Argentina durante mayo de 2026. Esta edición especial de MELI Trends muestra cómo la pasión por el fútbol atraviesa categorías tan distintas como tecnología, entretenimiento, indumentaria, viajes, juguetes, alimentos y artículos para alentar.