Qué impacto tendrá en la población la reforma del Banco Central que anunció Milei

El presidente Javier Milei presentó por cadena nacional la reforma que pretende realizar a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) . El mandatario argentino explicó los ejes centrales del proyecto de modificación que enviará al Congreso , con la intención de que ingrese por el Senado para comenzar su tratamiento legislativo.

La iniciativa es considerada una de las principales apuestas económicas del Gobierno para el segundo semestre del año, y apunta a reforzar la independencia del organismo, prohibir el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria y redefinir sus objetivos.

La propuesta es elaborada por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Para la Casa Rosada, se trata de una reforma estructural que busca blindar el programa económico y evitar que futuras administraciones vuelvan a utilizar al Banco Central para financiar el gasto público.

Cadena Nacional de Javier Milei para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

“El Banco Central podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en cuentas especiales”, señala el artículo 20 de la actual carta reformulada por la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont.

En el mismo se indica que podrá adelantar un 10% extra de los recursos en efectivo que el Gobierno “haya obtenido en los últimos doce meses”, y ese monto deberá ser devuelto dentro de los doce meses de efectuados.

“Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas”, detalla el artículo.

Emisión cero

La administración libertaria sostiene que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Bajo esta premisa, la reforma de la Carta Orgánica jugaría un rol clave sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Y es que, en la teoría, ante una menor emisión de dinero y menos pesos circulando en la economía, la inflación seguiría en su curva descendente. El propio Milei sostuvo en su paso por AmCham que el Gobierno sacará liquidez del mercado para converger la tasa inflacionaria.

Sin embargo, aparece un “gris” que tiene un impacto directo en la economía.

Al no permitirse la emisión hacia el Estado, el fisco debe gastar únicamente lo que recauda. Aún habiendo cerrado el primer semestre con superávit, el Gobierno corre el riesgo de tener que realizar más ajustes y recortes en distintas áreas para no emitir, es decir, continuar con la “motosierra” en el sector público.

Por eso, los lineamientos que surjan en base a la reforma de la Carta Orgánica y el impacto que genere en la población jugarán un papel importante, de cara a las elecciones de 2027 y una posible reelección de Javier Milei.