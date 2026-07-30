El insólito video con IA donde Milei se viste de Spider-Man para anunciar la reforma del Banco Central

En la antesala de un anuncio clave para su programa económico, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para compartir un video elaborado con inteligencia artificial , donde aparece caracterizado como Spider-Man para respaldar la próxima reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Cadena Nacional: Milei anunciará la reforma del Banco Central con un mensaje "sanguinario" contra la casta

La animación muestra a Milei, con un traje del Hombre Araña en tonos violetas, irrumpiendo en una fábrica donde personajes caricaturizados operan máquinas para emitir billetes de forma masiva. En la secuencia, el mandatario utiliza sus telarañas para inmovilizar a los operarios y detener la producción de dinero.

El video concluye con una frase contundente de la versión animada del Presidente: “Ahora, con la renovación de la Carta Orgánica, no van a poder imprimir más, kukitas” .

Esta puesta en escena coincide, además, con el impacto cultural del estreno cinematográfico de Spider-Man: Brand New Day, aprovechando el furor por el personaje de Marvel para potenciar el mensaje oficial.

Más allá de la estética de cómic, la publicación busca dar visibilidad a una medida central del Gobierno: la prohibición del financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central.

Según fuentes oficiales, la reforma apunta a establecer límites estrictos a la intervención de la autoridad monetaria en el financiamiento del sector público, una práctica que la administración actual vincula directamente con la inflación de las últimas décadas.

La iniciativa retoma el espíritu de la ley previa a 2012, buscando que la misión “primaria y fundamental” del BCRA sea preservar el valor de la moneda. Este argumento se alinea con la escuela austríaca de economía, que sostiene que la emisión monetaria descontrolada es la causa principal del aumento de precios.

El alcance detallado de estas modificaciones será explicado por el propio Milei este jueves por la noche, en una cadena nacional convocada específicamente para presentar los nuevos mecanismos que regirán el funcionamiento del Banco Central.