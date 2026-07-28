El Banco Central cortó una racha de 135 jornadas consecutivas de compra de divisas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso fin este martes a una extensa serie de 135 jornadas consecutivas de compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) . La entidad no intervino en la rueda cambiaria por primera vez desde el 2 de enero , cuando comenzó la denominada fase 4 del programa monetario .

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La decisión marcó el cierre de un período en el que la autoridad monetaria acumuló fuertes adquisiciones de divisas con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales.

Desde el inicio de esa etapa del programa económico, el Banco Central incorporó US$13.128 millones al mercado mayorista. Las proyecciones oficiales contemplaban un rango de compras de entre US$10.000 millones y US$17.000 millones , sujeto a la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez del mercado cambiario.

Durante julio , además, el ritmo de compras se aceleró. El promedio diario ascendía a US$116 millones , por encima de la media anual de US$97 millones . Hasta la rueda de este martes, las adquisiciones del mes totalizaban US$1.963 millones , frente a los US$1.418 millones registrados en junio.

El Banco Central puso fin a una histórica racha de compras en el mercado cambiario.

Según el reporte de la jornada, la elevada demanda de dólares proveniente del sector energético limitó la posibilidad del BCRA de continuar incrementando sus reservas. Como resultado, las reservas internacionales finalizaron en US$48.931 millones , con una disminución diaria de US$234 millones .

En ese marco, el economista y director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, planteó que durante la jornada pudo haberse observado un "techo artificial" para el tipo de cambio.

El Banco Central no intervino en el mercado cambiario tras 135 jornadas consecutivas. Web

"El BCRA no puede vender por el acuerdo con el FMI. Pero en los hechos hoy se vio un techo de $1.500, quizás con ventas del Tesoro o del Anses (los depósitos en dólares vienen bajando y no vemos el por qué)", sostuvo el especialista, quien recordó que un escenario similar ya se había registrado semanas atrás.

Cómo cerró el dólar

En el mercado mayorista, el tipo de cambio oficial finalizó en $1.479 para la compra y $1.498 para la venta, todavía por debajo de la barrera de $1.500 y a una distancia del 22,9% respecto del techo de la banda cambiaria vigente.

En el Banco Nación, la cotización permaneció en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta. De esta manera, el dólar tarjeta se ubicó en $1.976 para consumos en el exterior.

La cotización del dólar oficial se mantuvo estable este martes. X / @prensabna

En los mercados financieros, el dólar MEP cerró en $1.529,3 para la compra y $1.532,5 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) finalizó en $1.593,2 para la compra y $1.595,9 para la venta.

Por su parte, el dólar blue terminó la rueda en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.