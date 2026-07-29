29 de julio de 2026 - 21:48

Milei presentará por Cadena Nacional la reforma de la carta orgánica del Banco Central

El proyecto, elaborado por el equipo económico y con ingreso previsto por Diputados, fija la estabilidad de la moneda como único mandato del BCRA.

El presidente Javier Milei presentará la reforma del BCRA por cadena nacional.

El presidente Javier Milei presentará la reforma del BCRA por cadena nacional.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la Cadena Nacional mañana a las 20 para exponer los ejes de uno de los proyectos institucionales más relevantes de su gestión: la profunda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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El anuncio, que será grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, busca sentar las bases normativas para prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, estableciendo a la preservación del valor de la moneda como el único y prioritario mandato de la entidad de la calle Reconquista.

La reforma del Banco Central

En la elaboración de la iniciativa intervinieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.

Según anticiparon voceros oficiales, el texto ingresará formalmente a la Cámara de Diputados tras el receso invernal y pretende ser sancionado lo antes posible. En el oficialismo aseguran que los votos “están”.

En relación a la iniciativa, introduce drásticos cambios en el funcionamiento del BCRA. Entre las medidas de mayor severidad se destaca la aplicación de un régimen de sanciones penales que alcanzará a aquellos funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía de la institución o habiliten la asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

Asimismo, la propuesta elimina definitivamente la transferencia de utilidades contables al Tesoro, prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado y endurece los requisitos y causales para la remoción del presidente y directores de la entidad, con el fin de blindar su estabilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno.

A su vez, una de las principales innovaciones es la incorporación de la figura de “shutdown” o paralización administrativa, un mecanismo inspirado en el modelo estadounidense que impondrá restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado en caso de que se agoten las partidas presupuestarias habilitadas por el Congreso. Una forma de impedir la vía del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes.

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