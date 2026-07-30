La deuda externa del sector privado volvió a subir y superó los US$112.700 millones

La deuda externa del sector privado alcanzó los US$112.716 millones al 31 de marzo, con un incremento trimestral de US$313 millones . Los datos surgen del último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

Inflación en América Latina: qué lugar del ranking ocupa Argentina en el primer semestre de 2026

El récord de exportaciones que logró la industria argentina del software: de cuánto es el salario promedio

El aumento respondió a una suba de US$1.463 millones en la deuda financiera , parcialmente compensada por cancelaciones de US$1.150 millones en la deuda comercial .

La principal obligación continúa siendo la deuda por importaciones de bienes , con un stock de US$36.672 millones , seguida por los préstamos financieros (US$30.823 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (US$20.705 millones). Más atrás se ubicaron la deuda por servicios (US$13.327 millones), la vinculada a exportaciones de bienes (US$7.335 millones) y otras obligaciones financieras (US$3.854 millones).

En el caso de la deuda comercial, la reducción estuvo impulsada principalmente por la baja en la deuda por exportaciones de bienes , mientras que el crecimiento de la deuda financiera respondió, sobre todo, al incremento en la emisión de títulos de deuda .

El financiamiento otorgado por empresas vinculadas se mantuvo prácticamente estable, con un stock de US$20.348 millones , mientras que el resto de los acreedores redujo su exposición hasta US$16.324 millones .

Entre los sectores económicos, las mayores bajas se registraron en la industria química y el comercio mayorista, mientras que la fabricación de vehículos automotores mostró un incremento de su endeudamiento.

La disminución de la deuda por exportaciones estuvo explicada principalmente por la cancelación de adelantos de cobros del sector agroexportador, vinculados al régimen temporal que redujo a cero los derechos de exportación durante 2025. En ese contexto, el rubro de elaboración de productos alimenticios concentró la mayor caída.

La deuda externa del sector privado registró una nueva suba, según el Banco Central. NA

En contraste, la deuda por servicios aumentó tanto con empresas relacionadas como con otros acreedores, impulsada por sectores como servicios informáticos, transporte aéreo y fabricación de vehículos.

La deuda financiera totalizó US$55.381 millones, con un crecimiento trimestral de US$1.463 millones. El principal incremento correspondió al sector de extracción de petróleo y gas, seguido por las entidades financieras.

Según el informe, las empresas deberán afrontar en los próximos doce meses vencimientos de capital por US$55.079 millones en deuda comercial y US$23.504 millones en deuda financiera. El Banco Central destacó, además, que el perfil de vencimientos muestra un alargamiento de plazos, con una menor concentración de compromisos de corto plazo.

La industria manufacturera, la explotación de minas y canteras y el comercio concentraron alrededor del 70% del endeudamiento externo privado. Aproximadamente la mitad del financiamiento provino de empresas del mismo grupo económico.

En cuanto al origen de los acreedores, Estados Unidos encabezó tanto la deuda comercial como la financiera, seguido por Brasil y China en el primer caso, y por Países Bajos y China en el segundo.