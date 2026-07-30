Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico y crecieron un 74,4 % en el primer semestre

Este jueves se dio a conocer que las exportaciones del sector minero alcanzaron un nuevo récord histórico en el primer semestre de 2026. Así lo informó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a través de su cuenta de X.
El ministro de Economía, Luis Caputo destacó el fuerte avance de las ventas externas de litio, oro y plata, además de la expansión de los envíos hacia los principales mercados internacionales.
Este jueves se dio a conocer que las exportaciones del sector minero alcanzaron un nuevo récord histórico en el primer semestre de 2026. Así lo informó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a través de su cuenta de X.
El funcionario mencionó el informe mensual realizado por la Secretaría de Minería y celebró los datos relevados. "Según la Secretaría de Minería, las exportaciones de minerales sumaron USD4.742 millones entre enero y junio de 2026, registrando un máximo en la serie histórica", mencionó Caputo, quién además subrayó que "este nivel resultó un 74,4% superior al del primer semestre de 2025 y 154,7% mayor al promedio registrado para el período entre 2010 y 2025".
Otro dato que señaló el funcionario fue respecto a las exportaciones de litio, las cuales "crecieron 185% en relación al primer semestre de 2025, en tanto las de minerales metalíferos se incrementon 58% en el período y las del resto del sector (incluyendo minerales no metalíferos) crecieron 3,9%".
"Dentro de los minerales metalíferos, las ventas externas de oro y plata aumentaron 51,2% y 87,9%, respectivamente", señaló el Ministro.
Respecto a los principales destinos, se destacó el crecimiento de las exportaciones a China (+205%), Corea del Sur (+196%), Canadá (+95%) y EE.UU. (+90%).
Un informe reciente de Aggreko sostiene que Argentina fortaleció un ciclo de expansión minera impulsado por el desarrollo del litio, el regreso de los proyectos de cobre y la continuidad de la producción de oro y plata. Según el documento, entre 2024 y 2025 el país registró niveles récord de exploración y las exportaciones mineras alcanzaron los USD 6.000 millones, mientras que los minerales ya representan entre el 7% y el 10% del total exportado por la economía nacional.
El reporte también señala que el crecimiento del sector está acompañado por un mayor interés de empresas internacionales en el litio y por el avance de iniciativas vinculadas al cobre, aunque advierte que la competitividad dependerá de resolver los desafíos operativos y energéticos que enfrentan los nuevos desarrollos mineros.