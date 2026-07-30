Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico y crecieron un 74,4 % en el primer semestre

Este jueves se dio a conocer que las exportaciones del sector minero alcanzaron un nuevo récord histórico en el primer semestre de 2026. Así lo informó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a través de su cuenta de X.

El funcionario mencionó el informe mensual realizado por la Secretaría de Minería y celebró los datos relevados. "Según la Secretaría de Minería, las exportaciones de minerales sumaron USD4.742 millones entre enero y junio de 2026 , registrando un máximo en la serie histórica", mencionó Caputo, quién además subrayó que "este nivel resultó un 74,4% superior al del primer semestre de 2025 y 154,7% mayor al promedio registrado para el período entre 2010 y 2025".

Otro dato que señaló el funcionario fue respecto a las exportaciones de litio , las cuales "crecieron 185% en relación al primer semestre de 2025, en tanto las de minerales metalíferos se incrementon 58% en el período y las del resto del sector (incluyendo minerales no metalíferos) crecieron 3,9%".

LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026 Según la Secretaría de Minería, las exportaciones de minerales sumaron USD4.742 millones entre enero y junio de 2026, registrando un máximo en la serie histórica. Este nivel…

"Dentro de los minerales metalíferos, las ventas externas de oro y plata aumentaron 51,2% y 87,9%, respectivamente", señaló el Ministro.

Respecto a los principales destinos, se destacó el crecimiento de las exportaciones a China (+205%), Corea del Sur (+196%), Canadá (+95%) y EE.UU. (+90%).

Qué dice el informe sobre el crecimiento del litio y el cobre en la minería argentina

Un informe reciente de Aggreko sostiene que Argentina fortaleció un ciclo de expansión minera impulsado por el desarrollo del litio, el regreso de los proyectos de cobre y la continuidad de la producción de oro y plata. Según el documento, entre 2024 y 2025 el país registró niveles récord de exploración y las exportaciones mineras alcanzaron los USD 6.000 millones, mientras que los minerales ya representan entre el 7% y el 10% del total exportado por la economía nacional.

Las exportaciones de litio crecieron 185% en relación al primer semestre de 2025 Archivo

El reporte también señala que el crecimiento del sector está acompañado por un mayor interés de empresas internacionales en el litio y por el avance de iniciativas vinculadas al cobre, aunque advierte que la competitividad dependerá de resolver los desafíos operativos y energéticos que enfrentan los nuevos desarrollos mineros.