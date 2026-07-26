Las exportaciones agroindustriales crecieron 17,3% y rozaron los US$27.000 millones

La agroindustria argentina mantuvo su buen ritmo exportador durante el primer semestre de 2026 y alcanzó ventas al exterior por US$26.978 millones.
El sector agroindustrial acumuló exportaciones por US$26.978 millones entre enero y junio. Girasol, carne vacuna y trigo lideraron el crecimiento de las ventas al exterior.
La agroindustria argentina mantuvo su buen ritmo exportador durante el primer semestre de 2026 y alcanzó ventas al exterior por US$26.978 millones.
El monto representa un crecimiento del 17,3% respecto del mismo período del año pasado, según el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
Solo en junio, las exportaciones del sector totalizaron US$4.939 millones, lo que significó un aumento de US$733 millones frente al mismo mes de 2025. El relevamiento fue elaborado por la Bolsa de Cereales y refleja la continuidad de la recuperación en los envíos al exterior.
El incremento semestral equivale a US$3.984 millones adicionales en comparación con los primeros seis meses del año pasado, consolidando una tendencia positiva para uno de los principales sectores generadores de divisas del país.