26 de julio de 2026 - 10:06

Las exportaciones agroindustriales crecieron 17,3% y rozaron los US$27.000 millones

El sector agroindustrial acumuló exportaciones por US$26.978 millones entre enero y junio. Girasol, carne vacuna y trigo lideraron el crecimiento de las ventas al exterior.

Exportaciones.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La agroindustria argentina mantuvo su buen ritmo exportador durante el primer semestre de 2026 y alcanzó ventas al exterior por US$26.978 millones.

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El monto representa un crecimiento del 17,3% respecto del mismo período del año pasado, según el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Solo en junio, las exportaciones del sector totalizaron US$4.939 millones, lo que significó un aumento de US$733 millones frente al mismo mes de 2025. El relevamiento fue elaborado por la Bolsa de Cereales y refleja la continuidad de la recuperación en los envíos al exterior.

El incremento semestral equivale a US$3.984 millones adicionales en comparación con los primeros seis meses del año pasado, consolidando una tendencia positiva para uno de los principales sectores generadores de divisas del país.

Desempeño por Complejos Exportadores

  • Mayor contribución a la suba: los complejos que más aportaron al crecimiento del saldo exportador fueron Girasol, Carne + Cuero Vacuno y Trigo.
  • Mayor crecimiento relativo semestral: lideraron la expansión los sectores Porcinos (+130%), Girasol (+128,5%), Legumbres (+118%) y Algodonero (+85%).
  • Sectores con amortiguación/caída: los sectores Avícola (-38%), Arrocero (-21%) y Manisero (-3%) amortiguaron la tendencia general al alza.

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